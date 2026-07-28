Guanajuato registra 14,439 millones de dólares en exportaciones

Guanajuato registró exportaciones por 14,439 millones de dólares de enero a mayo del 2026, un crecimiento anual de 6.8%, al representar un incremento de 918 millones de dólares respecto a los 13,520 millones de dólares del mismo periodo del 2025, informó el gobierno estatal.

Durante los primeros cinco meses del año, 1,511 empresas de 36 municipios exportaron 1,741 productos a 121 destinos internacionales. Del total de negocios exportadores, 79.2% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y 20.8% a grandes compañías.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los envíos internacionales, con operaciones por 11,680 millones de dólares y un crecimiento anual de 3.7%, seguido de Canadá, con 1,626 millones de dólares y un aumento de 5.9 por ciento.

Entre los mercados con mayor crecimiento destacaron Guatemala, con 267.8 millones de dólares y un avance de 575.6%; Colombia, con 324.4 millones de dólares y un incremento de 192.1%; Australia, con 34.5 millones de dólares y un alza de 118.9%; y Brasil, con 86.9 millones de dólares y un crecimiento de 8.9 por ciento.

Por sectores, la industria concentró la mayor parte de las exportaciones, con 12,764 millones de dólares, equivalentes a 88.4% del total, y un crecimiento anual de 4.3 por ciento. No obstante, sectores con mayor participación de mipymes también registraron avances: Agroalimentos alcanzó 983.9 millones de dólares (+10.9%); Moda, 361.9 millones de dólares (+19.3%); Construcción, 285 millones de dólares (+441.9%); y Artesanías, 44.7 millones de dólares (+18.2 por ciento).

A nivel nacional, las exportaciones mexicanas sumaron 389,723 millones de dólares durante el primer semestre del 2026, un alza anual de 24.6 por ciento. Las exportaciones no petroleras aumentaron 25.6% y las manufactureras 25.8%, mientras que el país acumuló un superávit comercial de 9,857 millones de dólares durante el mismo periodo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en junio del 2026 las exportaciones nacionales sumaron 72,551 millones de dólares, un incremento anual de 34.4 por ciento.