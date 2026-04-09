Roberto Velasco y Marco Rubio dialogan sobre seguridad, migración y estabilidad regional

Los secretarios de Estado de Estados Unidos y de Relaciones Exteriores de México, Marco Rubio y Roberto Velasco, sostuvieron un diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral y la forma de profundizar la cooperación en beneficio de ambos pueblos y de la región.

Durante una llamada telefónica, el secretario estadounidense expresó su interés en fortalecer la colaboración en diversos asuntos clave para ambos países. Asimismo, felicitó a Velasco por su reciente nombramiento como canciller de México.

El Departamento de Estado informó que Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la migración irregular, reforzar la seguridad fronteriza y promover la estabilidad regional.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que ambos funcionarios reconocieron los avances en materia de seguridad, en apego a los principios acordados entre los dos países, así como la importancia de atender los desafíos en materia de movilidad humana con pleno respeto a los derechos humanos.

“Esta mañana, el secretario Roberto Velasco sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio, a quien agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que le fue conferido”, señaló la SRE en la red social X.