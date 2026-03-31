EU analiza apertura gradual a exportaciones de ganado mexicano ante emergencia por gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos evalúa el restablecimiento de los flujos comerciales de ganado en pie procedente de México mediante un esquema de apertura regionalizada y gradual. Brooke Rollins, titular de la dependencia estadounidense, confirmó que la estrategia prioriza los puntos de cruce que presentan menor riesgo sanitario frente al actual brote de gusano barrenador del ganado.

Bajo este planteamiento, la aduana de Agua Prieta en Sonora se perfila como el primer punto de recepción probable, dada la distancia aproximada de 1,287 kilómetros que separa a la zona fronteriza de Arizona de los focos de infección detectados. Posteriormente, se contemplaría la reactivación de cruces hacia los estados de Texas y Nuevo México.

De acuerdo con estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la suspensión de exportaciones ha impedido el envío de 1.56 millones de cabezas de ganado al mercado estadounidense. Esta interrupción en el comercio binacional representa una pérdida de divisas para el sector pecuario mexicano calculada en 1,872 millones de dólares.

La contingencia sanitaria registra hasta el momento 19,116 casos acumulados en 21 entidades federativas de México, con una mayor presencia en las regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Para contener el avance de la plaga, las autoridades han aplicado tratamientos sanitarios e inspecciones a más de 3.9 millones de animales y han liberado 5,960 millones de moscas estériles como mecanismo de control biológico.

El análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indica que la imposibilidad de acceder a los centros de engorda en Estados Unidos genera un costo de oportunidad de 468 millones de dólares para los productores nacionales. El ganado que no ha podido exportarse es absorbido por el mercado interno, lo que ha provocado un ajuste en los precios de venta, que pasaron de 1,200 dólares por cabeza en el mercado de exportación a 900 dólares en el consumo local.

La decisión de la administración estadounidense de avanzar hacia una reapertura en un plazo estimado de dos a cuatro semanas busca mitigar los efectos operativos en sus propias plantas empacadoras y engordadores.

El déficit de ganado mexicano en las cadenas de suministro de Estados Unidos equivale a 577,000 toneladas de carne en canal, con un valor económico de 4,711 millones de dólares.

La implementación de una reapertura por regiones permitiría a los estados del norte de México, como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, retomar su actividad comercial y reducir la presión sobre la balanza agropecuaria nacional.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señala que el restablecimiento de estos flujos es un paso necesario para recuperar la estabilidad de precios y el equilibrio en la cadena de valor de América del Norte.