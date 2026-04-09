Gobierno estatal fortalece coordinación para impulsar tren de pasajeros

Avanza con la federación en el proyecto ferroviario Querétaro–San Luis Potosí para mejorar la conectividad.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a obras que fortalecen la movilidad en la entidad, el Gobierno del Estado consolida la coordinación con la federación para avanzar en el proyecto del tren de pasajeros Querétaro–San Luis Potosí, una iniciativa que representa desarrollo sin límites para las y los potosinos.

Se tuvo una reunión virtual de trabajo con el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, donde se revisaron avances y se reforzaron los mecanismos de colaboración que permitirán dar continuidad a este proyecto ferroviario.

Este esfuerzo conjunto también es parte del cambio que se vive y se siente con una conectividad más eficiente y moderna que responde al crecimiento del Estado y favorece el desarrollo regional.