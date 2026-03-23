Querétaro lleva más de nueve meses libre de sequía

Querétaro, Qro. Al dejar atrás un largo periodo de sequía, el estado de Querétaro acumuló nueve meses y medio libre de estas condiciones, de junio del 2025 a la primera quincena de marzo del 2026, reporta el Monitor de Sequía de México (MSM).

Hasta ahora, el último registro de sequía es el de la segunda quincena de mayo del 2025 y fue en el municipio de Landa de Matamoros, que dejó esa circunstancia en la quincena siguiente; en la primera mitad de junio, sólo dos municipios estaban en condiciones anormalmente secas que no constituyen un tipo de sequía, pero se presentan antes o después de ella.

Durante abril y la primera mitad de mayo del 2025, 17 de los 18 municipios estaban en sequía moderada, el resto en condiciones anormalmente secas; de forma previa, los municipios fluctuaron entre libres de sequía, sequía y condiciones de sequedad.

Uno de los periodos más complejos se vivió en el 2024, cuando en la primera quincena de junio todos los municipios estaban en sequía excepcional, el mayor de los cuatro grados.

Al 15 de marzo del 2026, Querétaro fue una de las 20 entidades con todos sus municipios libres de sequía. Al contrario, Coahuila registró 57.9% de sus municipios afectados, en Tamaulipas 48.8%, en Nuevo León 35.3%, entre otros.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar, reseñó el impacto de la sequía entre 2024 y 2025, sumado a los bajos niveles en los cuerpos de agua y los efectos sobre las actividades agropecuarias.

En el 2024 la superficie sembrada disminuyó 40%, pero en el 2025 hubo una recuperación al igual que en las presas, de acuerdo con la administración estatal; añadió que en el 2025 se brindaron 24,907 apoyos a productores, con una inversión de 93 millones de pesos.

Casos de gusano barrenador

Un tema que atañe al sector pecuario es el gusano barrenador del ganado (GBG), la dependencia estatal registra 50 casos activos, la mayoría está en municipios serranos: 22 se localizan en Landa de Matamoros, 10 en Jalpan de Serra, nueve en Pinal de Amoles, cuatro en Arroyo Seco, dos en Peñamiller, dos en Tequisquiapan y uno en San Joaquín.

El primer caso de GBG se reportó el 9 de octubre del 2025 en Ezequiel Montes. En las últimas semanas se reveló un aumento en la incidencia, debido al surgimiento de contagios locales, ya que los primeros fueron importados.

Para contener la plaga, de acuerdo con la Sedea, trabajan coordinadamente con dependencias locales y federales, además de las asociaciones ganaderas del estado.

Impacto por incendios

En otra vertiente, que impacta la superficie del estado, el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, refirió que en lo que va del año se han registrado 6,387 hectáreas afectadas por incendios.

Tan sólo en áreas naturales se han registrado 20 incendios, así como 263 en no forestales, carriles y agrícolas, más 223 suburbanos, urbanos y pastizales. De acuerdo con el gobierno estatal, en colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno han aplicado estrategias preventivas y de atención oportuna.

En este tema, la Comisión Nacional de Incendios Forestales (Conafor) reporta 20 incendios de este tipo en Querétaro, de enero al 19 de marzo, afectando a más de 278 hectáreas.