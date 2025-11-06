Extinguen fondo que manejaba recursos excedentes del gobierno de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Se publicó en el Periódico Oficial del estado el decreto que extingue el Fondo Quintana Roo, el cual data de 2005 y cuyo fin era administrar los excedentes de recursos de dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos constituidos por la administración estatal.

Dicho fondo colocaba esos recursos en instrumentos de inversión o rendimiento financiero, para posteriormente canalizar las ganancias hacia programas o aquello que dispusiera el titular del poder ejecutivo estatal.

Aunque ese esquema respondió a condiciones institucionales y económicas de su momento, su esquema operativo se encuentra basado en la intermediación con casas de bolsa para la conformación de portafolios de inversión, lo cual ya ha quedado desfasado frente a los actuales mecanismos y plataformas financieras disponibles, los cuales permiten operaciones directas con instrumentos de inversión, eliminando intermediarios innecesarios y reduciendo sustancialmente los costos por comisiones de gestión de activos, se lee en el decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial.

En términos prácticos, los recursos del extinto Fondo Quintana Roo se transferirán a una cuenta bancaria del Gobierno del Estado, además de que los contratos de intermediación bursátil han sido cancelados y las cuentas bancarias cerradas.

El decreto no precisa el monto de los recursos de que disponía este fondo al momento de la extinción.

Con esta medida, se asegura evitar duplicidades en el manejo de los recursos excedentes del gobierno estatal, pues a partir de la entrada en vigor de este decreto este 6 de noviembre de 2025, la totalidad los recursos, operaciones e incluso procedimientos pendientes pasan a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado.

“En el caso en que, al cierre contable y financiero del Fondo Quintana Roo se detecten irregularidades, se deberá proceder de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios y demás legislación aplicable”, se añade en el decreto.