Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca

Como cada año, las familias mexicanas disfrutan la experiencia de elegir su árbol de navidad.

Árboles navideños ubicado en Amecameca, Estado de México.Foto EE: Eric Lugo

Familias visitan el bosque de los Árboles de Navidad, en el municipio de Amecameca en el Estado de México.

En este lugar, los visitantes pueden cortar un pino para las fiestas decembrinas a un precio razonable y dependiendo del tamaño.

En este sitio y como cada año, las familias mexicanas disfrutan la experiencia de elegir su árbol de navidad.

