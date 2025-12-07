Lectura 1:00 min
Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca
Como cada año, las familias mexicanas disfrutan la experiencia de elegir su árbol de navidad.
Familias visitan el bosque de los Árboles de Navidad, en el municipio de Amecameca en el Estado de México.
En este lugar, los visitantes pueden cortar un pino para las fiestas decembrinas a un precio razonable y dependiendo del tamaño.
