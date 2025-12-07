No vencerán al pueblo

“A la Presidenta y al pueblo no las vencerán las campañas sucias del conservadurismo”, palabras que resonaron en la concentración de 600 mil personas en el Zócalo y el primer cuadro de CDMX que mostró el músculo de Morena.

Quizá, como dicen, la narrativa, gestos y reconciliaciones en la concentración del pasado sábado se difuminará pronto en el jolgorio del puente Guadalupe Reyes, pero el mensaje fue claro: Morena ya está en campaña para 2027.

Para ganar las elecciones más grandes de la historia no dejará Morena cabos sueltos y, al cerrar filas para ganar las elecciones más grandes de la historia, dejará como ingenuos a los que creen en la existencia de márgenes para las oposiciones que con gran eficiencia desmanteló “la “revolución de las conciencias”.

Las presiones para la PGR

El empresario mexicano Alejandro Rovirosa fue declarado culpable por sobornar a funcionarios de Pemex para contrabandear crudo y combustible y, dicen, su sentencia podría ser de 17 años de cárcel.

Es tema recurrente, dirán, pero el juicio fue en una corte federal de Houston, Texas, lo cual crea presiones adicionales para la Fiscal Ernestina Godoy para apurar los expedientes abiertos por Alejandro Gertz Manero.

No es ociosa la persistencia en este espacio, pues el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos urgió a México “a reforzar la lucha contra los cárteles del crimen organizado”.

Los riesgos de la continuidad

Acalló la Presidenta Claudia Sheinbaum cualquier reclamo de los duros del lopezobradorismo y anunció la continuidad del objetivo es establecer el sistema de salud universal ofrecido por el Movimiento.

Tal continuidad encierra para el IMSS el riesgo de que la conveniencia electorera aumente artificialmente la demanda de servicios en detrimento de los derechohabientes que pagan sus cuotas y su sistema de pensiones.

En la cruda realidad tal proyecto ideológico corre el riesgo de que el plazo de viabilidad financiera del IMSS, calculado para 2036, se acorte y, como dijo el clásico: hoy, hoy, hoy se gasten las reservas financieras sin medir las consecuencias políticas y sociales de un IMSS quebrado.

NOTAS EN REMOLINO

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anuncia que se reunirá con madres buscadoras para dialogar sobre la ley contra desapariciones que pronto se enviará al Congreso. El quid del asunto es qué rol está dispuesto a desempeñar el Gobierno ... En el oficialismo circula la versión de que por los tratados comerciales, el TLCAN y el T-MEC, se hizo del agua una mercancía. Entonces, ¿Qué hacemos con el T-MEC? ... La bomba que puso el CJNG en Coayahuana, Michoacán, dicen los que saben, era rústica, lo cual la hizo inestable, porque murió el sicario que conducía el vehículo ... Milton Friedman dejó este consejo: “Uno de los grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez de juzgarlos por los resultados” ...