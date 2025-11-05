Asociación de tiempos compartidos anuncia la conferencia GNEX ACOTUR 2025 en Cancún

Cancún, QRoo.- Por quinto año consecutivo, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) de Quintana Roo organiza la Conferencia GNEX ACOTUR 2025, del 18 al 20 de noviembre en el hotel Kempinsky de Cancún.

Claudia Villuendas, presidenta de este organismo que agremia a los clubes vacacionales y tiempos compartidos del Caribe mexicano, señaló que esta conferencia internacional se ha convertido en un punto de encuentro clave para los protagonistas de esta industria y para esta edición, se abordarán temas como la sustentabilidad y el turismo médico, contando la participación de marcas de reconocimiento mundial.

Entre las conferencias programadas en esta ocasión destaca El panel El Poder de la Sostenibilidad: Construyendo una industria turística responsable, que contará con la participación de directivos del Consejo Global de Turismo Sostenible, Impression Isla Mujeres by Secrets, Grupo Xcaret y Sustentur.

Otro de los paneles que abordará este encuentro internacional es El Valor del Bienestar en la Experiencia Turística (Turismo de Bienestar y Médico) con la presencia de representantes de empresas e intancias como My Medical Vacations, Sha Wellness Clinic, Defend Abogados y ACOTUR.

“Cancún y la Riviera Maya se benefician de este evento por la presencia de más de 50 empresas que asistirán al evento y por los negocios que se concreten durante el evento, en beneficio de nuestros socios y futuros socios de membresías de club vacacional o tiempos compartidos”, puntualizó.

El encuentro iniciará el martes 18 de noviembre con un torneo de golf entre los asistentes. El miércoles 19 se llevará a cabo la inauguración en el hotel Kempinsky Cancún y se celebrarán conferencias. El jueves 20 continuarán las actividades y se realizará la cena de clausura.