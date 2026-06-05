Estados del sur permanecen rezagados en manufactura avanzada, advierte especialista

León, Gto – La brecha tecnológica entre el norte-centro y el sur-sureste del país se profundiza en el sector de manufactura avanzada, ya que mientras entidades como Querétaro y Nuevo León capacitan personal para operar máquinas CNC (Control Numérico por Computadora), equipos de alta precisión, estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán permanecen rezagados, alertó en entrevista Santiago Alarcón Cano, ingeniero especialista en CNC e instructor en MS Consultoría.

En Mérida solo hay una empresa que tiene máquinas de alta tecnología, “y está muy peleada para entrar ahí”, por lo que talento se ve forzado a migrar, “aunque hay universidades que sí tienen carreras de ingeniería”.

El CNC (Control Numérico por Computadora) es una tecnología que automatiza máquinas herramienta mediante comandos programados en una computadora para producir piezas complejas con alta precisión, rapidez y repetibilidad, su operación requiere personal calificado, desde técnicos con preparatoria hasta ingenieros capaces de diseñar piezas y programar robots asociados, explicó.

“Una de las cosas que está trayendo la tecnología son mejores máquinas, más rápidas, para dar mejor calidad, para dar mayores volúmenes de producción. Sin embargo, en México nos estamos quedando un poquito atrasados con el conocimiento de estas máquinas”, por ello es necesario que los gobiernos locales se involucren en la capacitación.

Es necesario el apoyo gubernamental para permitir que las empresas establezcan, “llegando las empresas, van a requerir personal capacitado. Y al requerir personal capacitado, las universidades empiezan a crecer en desarrollar esa tecnología. Y si las universidades empiezan a desarrollar planes de estudio, requieren más personal especializado; así todos empezamos a crecer”.

Certificación en encuentros de negocios

En la séptima edición de Expomaq, el especialista participó con un taller de 18 horas, en el que los participantes obtuvieron una certificación, con el objetivo de “aumentar la capacidad de la gente para que aproveche las máquinas, para aumentar precisamente la productividad de la empresa”; en este primer lanzamiento asistieron 74 alumnos de distintas partes de país, principalmente norte y Bajío.

Al ser cuestionado sobre un ejemplo de buenas prácticas desde el gobierno estatal para potenciar las capacidades de los egresados para insertarse en la manufactura avanzada mencionó a Querétaro. “La Universidad Tecnológica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Querétaro, varias universidades ya han estado cambiando sus planes de estudio adecuándolos a que la gente salga más capacitada precisamente en equipos de CNC y en manufactura de moldes. Son dos materias muy importantes para cualquier sector industrial”.

Adicionalmente, de forma local, las ferias y encuentros de negocios que agrupan al sector público, privado y educativo, "permiten la unión de la tecnología con los que buscan la tecnología. Qué bueno que hacen esas iniciativas para desarrollar más cada sector de la industria, y ojalá las hagan en Oaxaca” opinó.