Trabajo coordinado para que impacto por obra del tren MEX-QRO sea mínimo: Felipe Macías

El 11 de julio comenzará la intervención en el Boulevard Bernardo Quintana, con motivo de la obra federal del Tren México-Querétaro, lo que implicará un reto de movilidad en la ciudad, de acuerdo con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien destacó que su administración trabajará de forma coordinada con las autoridades estatales y federales, a fin de que las afectaciones a la ciudadanía sean mínimas y se priorice el bienestar de las familias.

“Aunque esta obra es federal, respecto al impacto del tren México-Querétaro, estamos trabajando en conjunto con el Ejército Mexicano, los gobiernos locales, sin quedarnos con los brazos cruzados, para actuar con responsabilidad y que la afectación a la vida cotidiana de la gente sea lo menor posible. Seremos vigilantes, seremos auditores, estaremos trabajando de manera muy seria, hombro con hombro los tres órdenes de gobierno”, expresó el alcalde Felifer Macías.

Los trabajos para la obra de la ampliación del puente ferroviario en Boulevard Bernardo Quintana implicarán el cierre de un carril en el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos, y en el sentido de Los Arcos hacia Plaza del Parque, el cierre de cuatro carriles, de acuerdo con el informe de las autoridades.

Las autoridades informaron que los trabajos impactarán la movilidad de cerca de 150 mil automovilistas que diariamente transitan por el boulevard Bernardo Quintana. Por ello, se implementará un acompañamiento especial en las colonias con mayores afectaciones, como El Refugio, Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Centro Sur, Loma Dorada y los barrios tradicionales del Centro Histórico.

Los trabajos propios de la obra en este tramo se desarrollarán a partir del 13 de julio a finales de agosto, con una duración aproximada de siete semanas. Para mitigar las afectaciones se habilitarán 25 puntos estratégicos, se instalarán más de 60 elementos de señalética, además de retornos y semáforos en destello en distintos puntos de la ciudad.

Además, se realizarán distintos cierres para habilitar rutas alternas. Se contará con más de 170 auxiliares viales distribuidos en tres turnos para brindar atención las 24 horas del día durante la obra, así como con el apoyo de personal de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Protección Civil del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y otras dependencias gubernamentales que acompañarán a la ciudadanía.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a utilizar las plataformas Waze y Google, para conocer las condiciones de circulación y facilitar la planeación de sus traslados, así como consultar las cuentas de @ObrasTrenQro en las diferentes redes sociales.