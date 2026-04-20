Dos municipios de Querétaro se encuentran en condiciones anormalmente secas

Querétaro, Qro. Tras nueve meses y medio sin superficie anormalmente seca, Querétaro registró esas características -que se presentan antes o después de la sequía- en Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, dos municipios de la región serrana, reporta el Monitor de Sequía de México (MSM).

Al norte del estado, ambas demarcaciones son las mismas que presentaron el último registro de condiciones anormalmente secas y que ocurrió en la primera quincena de junio del 2025, reporta el MSM, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Un área anormalmente seca es una condición de sequedad, no es una categoría de sequía, aunque se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía, explica la instancia federal.

Cuando ocurre al inicio de un período de sequía, la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. Al final de la sequía, se caracteriza porque puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.

Esta categoría de sequedad se presenta a 10 meses y medio de que la entidad se mantiene libre de sequía, el último registro fue en la segunda quincena de mayo del 2025 cuando Landa de Matamoros presentó sequía moderada, la primera de cuatro categorías.

El último gran periodo con sequía en el estado fue el que comprendió de abril a la primera quincena de mayo del año pasado, con 17 municipios (de los 18 de Querétaro) en sequía moderada.

Es así que, al 15 de abril del año actual, 6% del área estatal se encuentra anormalmente seca y 94% no registra afectación.

No obstante, Querétaro continúa entre las entidades con todos sus municipios libres de sequía, hasta la primera mitad del mes.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, en la primera quincena de abril se registraron precipitaciones por debajo de lo normal en el noroeste y occidente del país, lo que desarrolló condiciones anormalmente secas en ciertos estados.

Al contrario, la interacción de sistemas meteorológicos como frentes fríos, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, vaguadas en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionó lluvias por arriba del promedio climatológico en gran parte del país.

Al 15 de abril, de los 2,478 municipios del país: 72 registraron sequía, mientras que 125 estaban anormalmente secos y 2,281 no presentaban afectación.

Los estados con mayor porcentaje de municipios con sequía son: