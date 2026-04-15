¿Qué detiene el crecimiento de los emprendedores?

Emprender en México se ha vuelto más complejo, debido a que en 2023, el tiempo promedio para ser rentable era de 1.8 años y para 2025, el número de años promedio aumentó a 2.4, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Juan Carlos Cante, presidente del Consejo de la Asem, señala que el cambio es notorio, ya que hace cinco años a los emprendimientos les tomaba, en promedio, 1.5 años para ser rentables.

Esto responde a múltiples factores, entre ellos la falta de análisis del mercado y la gestión administrativa y financiera. En este sentido, el 28% de las empresas carece de planificación financiera debido al desconocimiento o por no contar con personal especializado.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, conmemorado cada 16 de abril, Juan Carlos Cante dice que los retos que enfrentan los emprendedores se enfocan en la falta de conocimiento del mercado y análisis de costos.

El problema de emprender sin un análisis

La principal causa de fracaso es la falta de liquidez, ya que 26.5% de los negocios cerró por esta razón. El problema radica en que hay casos en que se lanza un producto sin un análisis previo.

Se dan casos en que el capital se inmoviliza y tienen que bajar los precios para intentar sacarlo, pero muchas empresas quiebran por esto”.

Juan Carlos Cante explica que también se detectó que los problemas de rentabilidad se presentan de diferente manera entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso del emprendimiento femenino, las mujeres suelen reducir los costos por temor a cobrar caro, lo que ocasiona pérdidas.

Mientras que en el caso de los emprendedores hombres se ha detectado que suelen arriesgarse más, pero terminan subiendo mucho más los precios, lo que ocasiona que el producto no se venda por su alto valor.

“A veces los hombres ponemos precios demasiado altos y por eso no vendemos y las mujeres lo ponen tan barato que les cuesta mucho trabajo llevar la rentabilidad para cubrir sus costos fijos”.

Disminuye la edad promedio para emprender

La idea de emprender cada vez es más atractiva para la población joven. De acuerdo con la Asem, en 2023 la edad promedio al fundar una empresa era de 33.4 años, pero para 2025, se redujo a 31.8 años.

Al respecto, Juan Carlos Cante menciona que incluso este cambio se ha observado en los últimos cinco años, debido a que antes, los emprendedores terminaban la universidad, buscaban un empleo y a los pocos años emprendían.

Actualmente ya no es así, porque “El acceso a la información y a los mercados ha aumentado. Además, trabajar en una empresa grande ya no asegura que haya mayor éxito, debido a los recortes de personal”, señala.

Consejos para los emprendedores

Aunque la edad promedio para emprender se redujo gracias al alcance de herramientas tecnológicas e información, deben enfrentar el reto de alcanzar la rentabilidad.

Por ello, antes de emprender, es necesario analizar si el producto es viable y puede competir. Para hacerlo, se recomienda investigar sobre los precios de la competencia y qué los distingue.

“Algo que nos está faltando mucho en la cultura emprendedora en México es revisar la propuesta de valor”, puntualiza.

Por otra parte, Juan Carlos Cante recomienda considerar los costos fijos, como la luz y el agua, porque muchas veces se omite este paso y las ganancias resultan afectadas.

Aunque emprender implica retos, también se presentan oportunidades de crecimiento personal y profesional, además de generar un impacto en la economía.