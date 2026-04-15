Jalisco perdió 938 empresas en el primer trimestre del año; 80% eran mipymes

Guadalajara, Jal. La desaceleración económica registrada en Jalisco durante el primer trimestre de 2026, impactó principalmente a las micro y pequeñas empresas del sector comercio y servicios, segmento que concentró tanto el cierre de negocios como la pérdida de empleo en la entidad, reconoció la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

De acuerdo con un análisis elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, entre enero y marzo se perdieron 938 registros patronales en el estado, principalmente de unidades económicas de menor tamaño, lo que refleja que por cada empresa que abrió, 14 cerraron en ese período.

El reporte del organismo patronal coincide con el diagnóstico de SEDECO Jalisco que identifica a las microempresas como el eslabón más vulnerable. La titular de la dependencia, Cindy Blanco, señaló que el 80% de los empleadores que han salido de la formalidad corresponden a este segmento.

"Se ha venido identificando una tendencia donde ha habido una salida de empleadores de la formalidad o se han dado de baja; y lo que detectamos es que el 80% de los empleadores que se han dado de baja son microempresas. Entonces, necesitamos hacer una contención para que no salgan de la formalidad", subrayó la funcionaria.

Blanco Ochoa admitió que el impacto no es menor si se considera que el comercio y los servicios representan el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, además de concentrar una alta proporción del empleo.

Según el diagnóstico preliminar de Sedeco, este sector está altamente concentrado en cinco municipios de Jalisco, por lo que la dependencia analizará junto con los gobiernos municipales respectivos, la forma de revertir dicha situación.

"El 60% del sector comercio y servicios está concentrado entre Guadalajara y Zapopan y el otro 20% está en Tlajomulco, Puerto Vallarta y Tlaquepaque; es decir, el 80% del sector comercio y servicios está en cinco municipios del estado", precisó la secretaria de Desarrollo Económico en la entidad.

Modifican estrategia

Frente a este escenario, Sedeco modificó su estrategia para dar atención diferenciada a microempresas y a pequeñas y medianas empresas (Pymes). En el caso de las unidades más pequeñas, la prioridad, dijo Cindy Blanco, es contener su salida de la formalidad y frenar el cierre de negocios.

La dependencia estatal trabaja en la implementación de un diagnóstico elaborado en coordinación con instituciones académicas para identificar con mayor precisión las causas de la mortalidad empresarial. Entre los principales factores detectados, se encuentran la falta de ventas, el acceso limitado al financiamiento y problemas en el manejo de flujo de efectivo.

"Y es por eso que estamos próximos a lanzar un programa que se llama "Jalisco vende más" enfocado a la microempresa en el sector de comercio y servicios que es ahí donde traemos puntualmente la desaceleración en materia de empleo", enfatizó.

Programas de apoyo

Para fortalecer y apoyar la competitividad de las empresas en el estado, Sedeco Jalisco destinará una bolsa de 166.5 millones de pesos en diferentes programas de incentivos para los negocios.

De acuerdo con la dependencia, los programas responden a siete ejes estratégicos: microempresas, pequeñas y medianas empresas, comercio exterior, atracción y crecimiento de inversiones, mejora regulatoria, economía incluyente y sostenible, y atención a contingencias.

Para facilitar el acceso de las empresas a estos apoyos, la dependencia dispuso de un perfil único: idem presa.sedeco.jalisco.gob.mx, donde los negocios ingresan una única vez toda su documentación, misma que es revisada en tiempo real con el empleo de inteligencia artificial.

La estrategia contempla apoyos directos, capacitación, certificaciones, financiamiento, digitalización y vinculación.