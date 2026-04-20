Justicia de El Salvador abre juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha

La justicia de El Salvador inició este lunes un juicio contra unos 490 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, informó la fiscalía general y el centro de tribunales.

Las autoridades aseguraron que, entre miles de crímenes que se la adjudican, el grupo dio órdenes de matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, tras lo cual el presidente, Nayib Bukele, declaró una "guerra" antipandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91,000 detenidos.

El centro que reúne a tribunales de El Salvador precisó en su cuenta en X que el total de imputados son 492 y que entre los procesados están miembros de la "ranfla" (máxima jerarquía), cabecillas por zonas y fundadores.

La fiscalía, por su parte, dio una cifra distinta, de 486 acusados, a quienes "se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022".

La entidad dijo tener "abundantes pruebas para pedir las penas máximas", sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará el domingo en vigor para castigar a homicidas, violadores y "terroristas", según una reforma legal recientemente aprobada.

La MS-13 y su rival Barrio 18, consideradas terroristas por Estados Unidos Y El Salvador, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.

El presidente es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.