La tormenta política en Morena

Después que Andrés Manuel López Beltrán se reunió, sin la presencia de la presidenta estatal de Morena, con los operadores políticos del partido para “supervisar la campaña de afiliación, empezamos a escuchar que “en reunión privada la Presidenta Claudia Sheinbaum regañó a Luisa María Alcalde y le anunció que enviaba a Citlalli Hernández al partido para preservar el 27 la alianza con PT Y verde”.

No dicen que, para disimular que el Plan B de la Reforma Electoral se imponía se acordó con Ricardo Monreal fingir debate con los aliados, se dejó a los partidos conservar “sus privilegios” y darle al PVEM espacio para participar el 27 en algunas elecciones. Ah, y que Arturo Ávila es vocero de la mayoría porque decisión de Monreal.

Los que saben dicen tener claro que Palacio, a pesar de su elemental lealtad y exigencias electorales, sólo pospone el inevitable choque con el expresidente Andrés Manuel López Obrador que quiere el control de Morena, a quien se advirtió que hasta hoy aplica la máxima de “dije que podría ir a la guerra, no que iría a la guerra”, pero que puede cambiar.

Grecia Reyes y el PAN

Los dirigentes del CEN del PAN que encabeza Jorge Romero, han invitado públicamente a ser su candidata presidencial a Grecia Reyes Quiroz, alcaldesa de Uruapan y dirigente del Movimiento Sombrero que fundó su asesinado marido Carlos Monzón, aunque ella ya es incómoda aspirante a la gubernatura de Michoacán.

Dijo Romero que ve a la alcaldesa como lideresa cuya valentía al enfrentar a los grupos que hace varios años son dominantes en Michoacán que buscará dialogar para encontrar coincidencias ideológicas.

Movimiento Sombrero ya está registrado. No necesita al PAN. Una pena que los anayistas dirigentes panistas sigan creyendo que sus candidaturas están abiertas a cualquier ciudadano. No entienden que sería dormir con el enemigo, porque se niegan a creer que la razón de sus triunfos fue el respeto a los valores familiares que son la esencia del PAN.

La UIF y el Estado de Derecho

Empiezan a sentirse las consecuencias, los daños colaterales del fallo de la Suprema Corte que, con el propósito de favorecer los intereses gubernamentales, dio facultad a las autoridades federales para congelar bienes de empresas y personas sin autorización judicial.

El Gobierno y el Congreso de mayoría morenista parecen decididos a resolver, como sea, las apremiantes necesidades presupuestales de recursos, aunque como en este caso se salten a la torera el marco legal y constitucional.

Los intereses de los inversionistas extranjeros ven con sospecha que la Unidad de Inteligencia Financiera, tenga la facultad de congelar sin orden judicial los bienes de empresas y personas, pues se sienten indefensos. Altamente probable que el tema se discutirá en las reuniones del T-MEC.

NOTAS EN REMOLINO

A propósito de la invitación a los mandatarios que asistieron a la Cumbre Progresista para estar en México en 2027, la mayoría de ellos, al menos los de naciones relevantes, enfrentan dura oposición y eventualmente vendrán como ex … A principios de 2018, cuando estalló una escasez de gasolina, se dijo que los directivos del gobierno anterior habían ignorado el sistema que tiene Pemex para detectar las fugas en ducto. La pregunta es, ¿por qué ese sistema no detecta hoy las fugas de ductos? … Por acontecimientos recientes el Gobierno de Guanajuato ha puesto en marcha un programa para fortalecer la lucha contra las extorsiones … El Gobierno de la República ha obtenido el registro de propiedad intelectual de la marca “México 2026, una pasión” … Quien sabe qué razones hay para mantener vivo el tema de las obras de la colección Gelman que se exhiben en el extranjero, a pesar de las innumerables precisiones de las autoridades que pueden exhibirse; pero que a los dos años regresan a México … Sobre las luchas por el poder dejó Max Weber esta reflexión: “El político debe tener sentido de misión por su causa, sentido de responsabilidad y actuar con moderación” …