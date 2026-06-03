Sheinbaum firma de acuerdo para garantizar la producción del jitomate en el mercado nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este miércoles la firma de un acuerdo con comercializadores, productores y tiendas de autoservicio para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal detalló que este convenio busca asegurar un esquema de ordenamiento para bajar el precio del jitomate, el cual durante el mes pasado se llegó a vender en casi 100 pesos el kilo en supermercados.

Hace unas semanas, este emblemático alimento se vendía entre 40 y 70 pesos el kilo en mercados de la Ciudad de México; sin embargo, actualmente se comercializa entre 20 y 45 pesos, dependiendo del tipo de jitomate y su calidad.

A inicios de mayo pasado, la mandataria federal advirtió que el aumento en los precios del jitomate y otros productos de alto consumo en el país como el chile (particularmente el chile serrano); había impactado de manera importante la inflación en el país.

Sheinbaum explicó entonces que el encarecimiento de estos alimentos agrícolas respondía principalmente a factores climáticos, problemas de oferta agrícola y distorsiones en la cadena de comercialización, especialmente por la participación de intermediarios. Según dijo, las heladas produjeron una caída en la producción, especialmente del jitomate; ante una menor oferta, los precios aumentaron de manera importante respecto de los meses previos.

El acuerdo fue firmado con productores de 18 estados de la República, comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra.