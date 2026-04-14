Querétaro busca atraer inversiones en el ramo turístico

Querétaro, Qro. Con el propósito de atraer inversiones internacionales en el sector turismo, una comitiva de Querétaro inició una gira en Madrid, en España, informó la Secretaría de Turismo estatal.

Al participar en el foro Wake Up, Spain! 2026, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, presentó a Querétaro como destino para la inversión, especialmente para la zona serrana, a través de proyectos turísticos y de conectividad internacional, informó la dependencia en un comunicado de prensa.

También se dio a conocer el proyecto Camino Iniciático de Santiago, que es una ruta de 127 kilómetros en siete etapas; está diseñada para atraer turismo internacional y generar oportunidades de negocio en hospedaje, servicios turísticos, tecnología y logística.

“Querétaro llega a Madrid con un proyecto detonador y un entorno económico respaldado por instituciones, conectividad y experiencia en la atracción de inversión internacional”, comentó.

En su intervención, el subsecretario de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Genaro Montes Díaz, habló de estrategias para impulsar al turismo como un motor económico en la Sierra Gorda, con el propósito de generar fuentes de empleo y reducir la migración.

El foro Wake Up, Spain! congrega a representantes del sector público y privado para analizar perspectivas económicas y oportunidades de inversión, entre otras actividades.

Como parte de la agenda en Madrid, también dialogarán con asociaciones empresariales, compañías del sector turístico, entre otras reuniones.

La dependencia estatal informó que en Querétaro operan 200 empresas españolas en diversos sectores productivos.

Durante 2025 Querétaro recibió a 24.2 millones de turistas, superando los 22.1 millones de viajeros que arribaron al estado en el 2024. La actividad turística generó una derrama económica de 33,800 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 60 por ciento.