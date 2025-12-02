Comercio ilícito chino ya acapara el 30% del Centro Histórico de la Ciudad de México

El comercio chino informal avanza “a pasos agigantados” en el primer cuadro de la ciudad donde ya ocupa el 30% de los locales del Centro Histórico, denunció ante los medios Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Tráileres y camiones de carga realizan descargas nocturnas en calles como Corregidora, en La Lagunilla, y en el área de Palacio Nacional y Bellas Artes, según identificó la cámara; incluso comerciantes de estados como Puebla, Hidalgo, Morelos y el Estado de México ya no viajan a la frontera para comprar mercancía china, sino que llegan directamente a la capital en autobuses de pasajeros, cargan la mercancía en las unidades y regresan a sus lugares de origen.

Gutiérrez Camposeco señalo que no tienen un censo de bodegas o establecimientos informales porque el tema es “muy riesgoso” y los operadores “están muy ligados con el crimen”, al grado de que durante la última cumbre empresarial de la Canaco, algunos comerciantes se negaron a asistir por miedo a represalias.

La cámara presentó un catálogo de evidencias ante la Secretaría de Economía (SE)y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero la respuesta fue insuficiente.

En noviembre de 2024 el IMPI, a cargo de Santiago Nieto, realizó el decomiso 90,000 productos chinos ilícitos en la plaza Izagaga 86 en el centro de la Ciudad de México; pero no hubo más decomisos, incluso dicho lugar reabrió sus operaciones.

Desde esa fecha “no hemos visto ningún operativo”, el dirigente vinculó esta permisividad de las autoridades locales con posibles actos de corrupción, “corruptos reciben ríos de dinero”, lo que, a su juicio, explicaría la falta de acción contundente y la impunidad con la que opera esta red de comercio irregular.

Prácticas desleales

En cuanto a la mercancía “llega la gente, lo compra por barato y le puede incendiar su casa o causarle un corto”, los juguetes “están llenos de plomo y luego las niñas y los niños se pueden intoxicar”.

“Estas personas ya están contratando a personas que son migrantes, les pagan cualquier cosa”, operando al margen de toda la ley laboral mexicana. “Es un flujo de puro efectivo, les pagan en efectivo”, este circuito fuera del sistema bancario, para evadir controles “genera más posibilidades de que el crimen organizado se siga metiendo en esos terrenos”.

El presidente de la Canaco elevó el tono de su denuncia al calificar el fenómeno como una operación criminal de desplazamiento “llegan los chinos y le ofrecen al casero el triple o 10 veces más de la renta que se está pagando” por el inmueble, un movimiento expulsa a comercios establecidos de décadas.

“Son delincuentes”, este proceso depredador “va a tener un costo muy alto para la formalidad que necesita una ciudad y que necesita un país. No vamos a quitar el dedo del renglón de que este es un cáncer para la economía de la ciudad y para la economía del país”, aseguró.