Concamin exige medidas ante "crisis" por piratería y contrabando

México se encuentra en una “crisis” en materia de piratería y contrabando, luego de que el sector productivo denunció que el ilícito ha incrementado hasta tres veces en los últimos años y es operado por el crimen organizado.

A unos meses de la revisión del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), Estados Unidos mantiene en observación a México por sus altos niveles de falsificación, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagon, exigió “poner punto final a una práctica letal”, puesto que la ilegalidad representa el 54% de la economía nacional.

En el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor organizado por la Concamin, el dirigente industrial dijo: “ la ilegalidad ya un costo oculto que pagamos en el país. La piratería y la falsificación no son solo un asunto de marcas; son un golpe directo al empleo formal, a la innovación y a la reputación de nuestro México como un socio confiable”.

Al respecto, Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lamentó que durante años México haya carecido de una política de combate a la piratería que generó altos niveles de impunidad. Estados Unidos continúa supervisando los compromisos pendientes de México en el T-MEC, incluidos aquellos con periodos de transición que finalizan en 2024 y 2025.

Desde el IMPI y la agencia de Aduanas, dijo, vamos atacar a los grupos delictivos y tocar la base patrimonial, que es la piratería y contrabando, “porque tenemos que enviar mensaje a Estados Unidos que somos un socio confiable”.

Nieto adelantó que se trabaja en la instalación de la oficina de inteligencia de combate al contrabando de la mano con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante el evento participaron industrias textil, farmacéuticas vestido, tabaco, y agroalimentaria, donde repudiaron la extorsión de grupos del crimen organizado, que se nutren de la piratería y contrabando.