IMSS Bienestar fortalece la atención de alta especialidad con la incorporación de 174 nuevos equipos

El Programa de Equipamiento de Alta Especialidad 2026-2027 contempla una inversión superior a los 4 mil millones de pesos para ampliar el acceso a diagnósticos y tratamientos especializados en todo el país.

La primera unidad, ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad IMSS Bienestar de Villahermosa, ya realizó tres procedimientos exitosos y mantiene siete casos más en protocolo de atención.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó el Programa de Equipamiento de Alta Especialidad 2026-2027, mediante el cual se incorporarán 174 equipos médicos de alta especialidad para fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios públicos de salud, ampliar la cobertura y garantizar el acceso gratuito a diagnósticos y tratamientos especializados en todo el país.

Durante su participación en la conferencia de prensa encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el programa contempla una inversión superior a los 4 mil millones de pesos para incorporar, durante este y el próximo año, tecnología médica de última generación en hospitales del IMSS Bienestar.

"El propósito de este equipamiento es ampliar la cobertura, garantizar el acceso y crear mayores capacidades resolutivas en el servicio público de salud", afirmó Svarch Pérez.

Como parte del Programa de Equipamiento de Alta Especialidad 2026-2027, IMSS Bienestar incorporará durante este y el próximo año 174 equipos de alta especialidad, entre ellos:

• Cinco aceleradores lineales.

• 117 mastógrafos con inteligencia artificial.

• Cinco equipos de resonancia magnética.

• 47 tomógrafos, incluidos tres tomógrafos simuladores.

Svarch Pérez subrayó que estos equipos se destinarán principalmente a las regiones más alejadas del país y destacó que la innovación tecnológica no consiste únicamente en incorporar nuevos equipos, sino en contar con personal altamente capacitado para operarlos e interpretar sus resultados, así como con una red pública y gratuita de referencia que permita traducir cada estudio en una decisión clínica oportuna.

Entre las incorporaciones más representativas del Programa de Equipamiento de Alta Especialidad 2026-2027 destacan:

• Acelerador lineal para el Centro Oncológico IMSS Bienestar en Oaxaca.

• Mastógrafo con inteligencia artificial para Uruapan, Michoacán.

• Resonancia magnética para Xalapa, Veracruz.

• Tomógrafo para el Hospital Comunitario de Jesús María, en la Sierra del Nayar.

• Acelerador lineal para una Unidad de Especialidades Médicas en Zacatecas, que permitirá ofrecer diagnóstico y tratamiento de radioterapia en una misma unidad.

La primera Unidad de Cirugía Fetal pública de México

Como parte de la estrategia de fortalecimiento tecnológico del IMSS Bienestar, el Hospital Regional de Alta Especialidad IMSS Bienestar de Villahermosa, Tabasco, puso en operación la primera Unidad de Cirugía Fetal pública de México, un nuevo modelo de atención que permite intervenir al feto antes del nacimiento mediante procedimientos altamente especializados para tratar malformaciones congénitas.

“Estamos muy felices de poner en marcha esta unidad; ya llevamos tres bebés operados exitosamente y siete más en protocolo de atención en nuestra unidad de Villahermosa”, destacó Svarch Pérez.

Uno de los padecimientos que atiende es la gastrosquisis, una alteración de la pared abdominal con una incidencia cercana a mil casos al año en México. Antes de contar con este procedimiento, las y los recién nacidos eran intervenidos únicamente después del nacimiento, lo que implicaba mayores complicaciones para la madre y el bebé. Hoy es posible realizar la cirugía antes del nacimiento mediante un procedimiento seguro que ofrece un pronóstico comparable al de cualquier otro nacimiento.