Hidalgo obtiene resultados sin observaciones en la primera entrega de la Cuenta Pública 2025 de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó más de 6 mil 567 millones de pesos al Gobierno del Estado de Hidalgo sin determinar observaciones económicas ni administrativas.

En la primera entrega de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Gobierno del Estado de Hidalgo concluyó esta etapa sin observaciones económicas ni administrativas, consolidando un manejo responsable, transparente y apegado a la legalidad de los recursos públicos.

Durante esta primera etapa, la ASF practicó 32 auditorías, una por cada entidad federativa, a los recursos correspondientes a la Distribución de las Participaciones Federales. En el caso de Hidalgo, se revisó un monto de 6 mil 567 millones 686 mil 910.70 pesos, sin que se determinaran observaciones de carácter económico o administrativo.

Estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, con una administración pública basada en la disciplina financiera, el fortalecimiento de los controles internos y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Este resultado también refleja el desempeño técnico y administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado, encabezada por Esther Ramírez Vargas, cuya conducción responsable de las finanzas públicas ha permitido que, hasta este momento, las auditorías practicadas por los órganos de fiscalización federales no hayan determinado observaciones a la dependencia. La disciplina financiera, el estricto cumplimiento de la normatividad y la coordinación permanente con las instancias fiscalizadoras han sido factores determinantes para consolidar una gestión eficiente, transparente y orientada al correcto ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaría de Contraloría destacó que este resultado es consecuencia del trabajo permanente de prevención, acompañamiento institucional y fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que se han impulsado en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

“Más que corregir errores, nuestro objetivo es evitarlos. La prevención, la capacitación y el fortalecimiento de los controles internos permiten que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar: al bienestar de las y los hidalguenses”, señaló el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez.

La dependencia recordó que la fiscalización es un proceso continuo y que el Gobierno del Estado mantendrá la colaboración permanente con la Auditoría Superior de la Federación en las siguientes entregas de resultados de la Cuenta Pública 2025, privilegiando en todo momento la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

Con este resultado, Hidalgo refrenda su compromiso de seguir consolidando un modelo de gobierno honesto, eficiente y transparente, donde el correcto ejercicio de los recursos públicos constituye una prioridad permanente para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.