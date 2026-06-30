Fans de Ecuador: "solo nos sorprendió que enfrentamos a México"

La narrativa futbolera indica que Ecuador ha sido una de las sorpresas del Mundial 2026, al vencer a Alemania (fase de grupos) y darse la oportunidad de buscar el pase a octavos de final. Sin embargo, fans ecuatorianos entrevistados por este medio en el perímetro del estadio indicaron que el pase a dieciseisavos fue por mérito y que la única sorpresa fue que les tocara contra México.

De 10 aficionados entrevistados, solo uno vive desde hace 8 años en la ciudad.

"No nos tomó por sorpresa el resultado de Ecuador, solo que no pensamos que íbamos a jugar contra México. Yo creo que si seguiremos a la Selección, hasta el fin", comentan dos hinchas con sus banderas atadas al cuerpo.

Otro fan que viajó solo dijo: "llegué ayer, gasté 2,700 dólares. Mi pronóstico es que, el partido queda 1-1, se va a la prórroga y después, a los penales y el último disparo lo ganará Ecuador. Enner Valencia será el héroe".

Por otro lado, una familia de cuatro personas pidió ser entrevistada: "Llegamos ayer, aprovechamos el tiempo y compramos los boletos rápido. Gastamos 8,000 dólares cada uno. Nunca perdimos la fe. Tenemos un equipo que está listo y preparado, pero lamentablemente, los goles no se dieron. Aunque fuimos los mejores en el campo, el momento de la definición fue lo que falló. Se obtuvo la victoria con Alemania, estaban más concentrados, merecíamos ese triunfo, desde el primer partido. Nuestro pronóstico es 2-1, ganamos".

Un par de aficionados pagaban sus cervezas con el sistema cashless y sobre la experiencia de conseguir boletos comentaron: "Por suerte tuvimos una buena conexión y tuvimos un buen precio: 2000 dólares. Lo más caro que pagamos hasta ahora, fue el vuelo. Me tomó toda la noche y al siguiente día, pero ya me salió más caro".

Cerca de los filtros de entrada, un par de amigos mencionó felizmente: "pagamos 235 dólares para estar aquí. Desde enero compramos los boletos. Pagamos toda la fase de grupos. Los boletos fueron difíciles de conseguir, pero lo hicimos con tiempo. No hay deudas".

Por último, el fan que ecuatoriano que vive desde hace 8 años en la capital comentó: "Hoy me toca apoyar a mi país, pagué más de 20,000 pesos. Hay que hacer el esfuerzo por seguir viniendo. Los otros boletos me los han invitado, pero se sabe cuánto cuestan y la gente quiere abusar cobrando tres o cuatro veces más del precio real".