Trump apoyaría a Infantino para encabezar la ONU

Nueva Delhi. De gobernar el mundo del balón pasaría a ser uno jugador importante de la geopolítica, por ejemplo, tendría que involucrarse en conflictos tipo guerra en Irán. Gianni Infantino, presidente de la FIFA sería propuesto como Secretario General de la ONU por parte del presidente Donald Trump, de acuerdo a una nota publicada ayer en el periódico The New York Post.

Una fuente cercana del presidente confió al periódico neoyorkino que Trump cree que Infantino "es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente".

Durante el Mundial de Futbol, Infantino fue centro de la crítica global por haber permitido jugar al estadounidense Folarin Balogun el partido contra Bélgica pese a que una tarjeta roja se lo impedía de acuerdo al reglamento.

El nuevo Secretario General de la ONU será elegido hacia finales de año para sustituir al actual, Antonio Guterres.

El presidente Trump considera a los actuales candidatos como “mediocres”, según la misma fuente. Son siete, entre ellos se encuentran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, y Rebeca Grynspan, originaria de Costa Rica quien actualmente se desempeña como Secretaria General de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo.

Paolo Zampolli, el empresario y diplomático italoamericano que ejerce como enviado especial de Trump para las alianzas globales, declaró a The Post que "solo el presidente Trump podría haber tenido una idea tan genial".