“Bajo crecimiento y lenta consolidación fiscal ponen en riesgo la calificación soberana”

La calificadora S&P podría llevar la nota soberana de México al último escalón del grado de inversión, ante el bajo crecimiento que sigue caracterizando a la economía, la lenta consolidación fiscal y la incertidumbre comercial que mantiene cautelosos a los inversionistas, advirtieron analistas de Franklin Templeton.

De concretarse este movimiento, México tendría dos calificaciones soberanas en el límite del grado de inversión, explicó Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de inversiones en la administradora de fondos.

“Técnicamente no se detona un evento crediticio para mandatos internacionales, pero sí sería un reconocimiento de que se ha presentado un deterioro”, señaló en conferencia de prensa.

En tanto, el vicepresidente de inversiones, Luis Gonzali, aclaró que actualmente, México compite en una cancha donde destaca por su grado de inversión, alta tasa de interés y profundidad de mercado. Afirmó que no hay un emergente con estas tres condiciones.

En la eventualidad de que no se apliquen políticas económicas que consigan impulsar el potencial de crecimiento de largo plazo, aclaró Gonzali, las calificadoras podrían quitar el grado de inversión y entonces México jugaría en otra cancha, donde tendría más competencia.

Utilizando imágenes de futbol, en el contexto del reciente cierre de la Copa del Mundo, dijo que al perder el grado de inversión, la cancha donde jugaría México tiene a Brasil que ofrece una tasa mucho mayor y un mercado mucho más profundo que el mexicano o China, ahí no hay mucha mayor distinción

Gutiérrez aclaró que el mayor riesgo para la economía mexicana no es una recesión, sino mantener el crecimiento estancado por debajo de 2 por ciento.

Refirió que la pregunta clave no es cómo va el marcador del crecimiento económico, sino cuánto tiempo queda para que siga rezagándose la economía respecto de sus pares emergentes.

Resaltó que la trayectoria que trae la economía mexicana en la última década, tiene un crecimiento acumulado de 12.8% que es muy inferior de 75 y 71% que representan las economías de India y China, respectivamente.

El escenario más peligroso no es el de una crisis económica abrupta, sino uno en el que nada cambia, porque seguimos en un círculo vicioso que tampoco facilita la recaudación.

Lo peor de la incertidumbre fueron los aranceles

En la conferencia trimestral de perspectivas económicas, coincidieron en que la peor incertidumbre sobre el comercio y el T-MEC, ya pasó y se presentó desde abril del año pasado, cuando se impusieron los aranceles.

Ahora, matizó Gutiérrez, aún con la decisión de EU de no firmar la renovación del T-MEC por 16 años más, se cuenta con el comportamiento tras los aranceles donde aumentó la proporción de productos que vendía México a Estados Unidos bajo las reglas del acuerdo.

Si bien reconoció que la revisión anual que se perfila con la negativa de EU, no genera una claridad suficiente para incentivar la inversión, también subrayó que el acuerdo comercial prevalecerá hasta el 2036.

Gonzali agregó que de aquí al 2036, está el término de la administración de Donald Trump, en el 2028; y mucho antes, desde noviembre de este año, vienen las elecciones de medio término en y el mercado anticipa un Congreso más equilibrado, que puede limitar las decisiones del Ejecutivo.

Añadió que la incertidumbre interna y externa está frenando la llegada de nuevas inversiones. Pero aclaró que la generada por las políticas de Estados Unidos tienen un mayor peso en las decisiones que la generada por la reforma Judicial.