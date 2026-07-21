Crece el número de analistas que anticipa inflación debajo de 4%: Encuesta de Citi

Aumentó a ocho el número de los analistas consultados por Citi que anticipa una inflación inferior a 4% al cierre del año desde apenas uno que tenía esta expectativa en junio.

Entre ellos se encuentran Bradesco BBI; Monex; Natixis; Oxford Economics; Scotiabank México; Signum Research; Thorne & Associates así como Valmex. Estas previsiones se encuentran por debajo de la expectativa media del mercado que se redujo a 4.09% desde 4.20% que tenían en junio.

De acuerdo con la Encuesta de Citi de expectativas, poco más de 97% de los analistas consultados anticipa que la inflación terminará el año por arriba del objetivo puntual de 3% que tiene Banco de México.

Sin embargo, aumentó el número de especialistas que prevé que cerrará dentro del intervalo de variabilidad de 2 a 4 por ciento.

La expectativa media de inflación en 4.09% incorpora un ajuste a la baja desde 4.27% que esperaban en junio, pero sigue por arriba de 4% que proyectaron en el arranque del año.

En el detalle de la información se puede ver que hay dos instituciones que anticipan una inflación mayor a 4.50% ; se trata de Actinver y Masari Casa de Bolsa, de hecho en Actinver tienen la expectativa más alta de inflación. Para el componente subyacente la mediana pasó de 4.20 a 4.10 por ciento.

Crecimiento estancado

Para el PIB, la expectativa media de crecimiento se mantuvo en 1.1%, donde se ubica desde desde la segunda quincena de junio y por debajo de 1.3% que anticipaban los analistas consultados por Citi al comenzar el año.

La previsión también es inferior al crecimiento promedio de 2.3% estimado por la Secretaría de Hacienda y coincide con el punto medio del intervalo entre 0.5 y 1.7% proyectado por el Banco de México.

Cabe destacar que Actinver, que tiene la expectativa más alta de inflación en 4.50% es uno de los seis que proyectan un crecimiento del PIB de 1.2 por ciento.

Once anticipan PIB inferior a 1%

De los 35 grupos de análisis consultados, 11 que es casi una tercera parte, anticipan un crecimiento inferior a 1% para este año.

Entre estos 11 expertos que destacan por tener las previsiones más bajas, cinco anticipan un avance de PIB de 0.9% ( Bx+; Masari Casas de Bolsa; Natixis, Oxford Economics y Santander).

Cuatro más estiman un avance de 0.8% (Banca Mifel; BofA; Bradesco BBI; así como UBS; uno solo, Scotiabank QUE espera un avance de 0.7% y quien tiene la expectativa más baja, de 0.5%, que es Signum Research.

En contraste, dos de los 35 analistas consultados coinciden en esperar un crecimiento de 1.5%, se trata de BNP Paribas y GBM.

De acuerdo con el economista jefe de Citi para México, Julio Ruiz, la expectativa media de crecimiento evidencia un estancamiento en la actividad que solo podría ser impulsado por definiciones más claras sobre el rumbo del T-MEC o bien alguna política que incentive a la inversión privada.

Tasa sin cambio en 6.50%; solo uno ve más recortes

El contexto de un crecimiento económico promedio de 1.1% y una inflación en 4.09% llevó a los analistas consultados por Citi a mantener sin cambio su pronóstico para la tasa de interes.

Así, la mediana de expectativas para la tasa se sostiene en 6.50% como está desde mayo.

Solo dos especialistas de los 35 consultados esperan recorte de 0.25 puntos base en diciembre de este año; seis proyectan movimientos en el 2027 y dos de ellos, BNP Paribas y Natixis, ven alza de 25 puntos base en febrero y octubre del próximo año, respectivamente.

En cuanto al tipo de cambio los grupos financieros recortaron su estimación para el cierre del año de 17.92 a 17.90 pesos por dólar.

El grupo con el estimado más alto para el cierre del 2026 fue Banca Mifel con 19.03 pesos por billete verde y el más bajo fue de los expertos de Barclays con 17 pesos por dólar.

Para el próximo año, anticipan crecimiento promedio de 1.8% para el PIB, una inflación en 3.80%, siguen esperando que la tasa se mantendrá sin cambio en 6.50% y esperan una cotización del tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar.