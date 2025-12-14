Cancún suma 17 nuevos vuelos de cara al Mundial de futbol

Cancún, QRoo.- Para el cierre de 2025 y durante el primer trimestre del año se incorporan 17 nuevos vuelos hacia Cancún, principalmente desde Estados Unidos y Canadá, con miras a reforzar la conectividad en verano de 2026 por el Mundial de futbol.

Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, explicó que entre los principales anuncios está el de Sun Country desde la ciudad de Tulsa en la Unión Americana, cuyo primer vuelo internacional es justo hacia el Caribe mexicano:

“Primero que nada se empieza a mover el 2026, America Airlines anuncia más frecuencias, y luego está la nueva conectividad desde Tulsa, una pequeña ciudad que nunca había tenido vuelos internacionales y el primero es hacia Cancún, operado por Sun Country”.

Otro vuelo destacado es el de Airlingus desde Irlanda, el cual abre todo un espectro de conectividad desde esa región europea, además de que United Airlines, si bien no anuncia nuevos vuelos, sí incrementa frecuencias desde las principales ciudades de la Unión Americana.

También destacan rutas como la candiense desde Calgary a Cozumel y la de Viva Aerobús desde Saltillo, es decir que no todo es para Cancún y no todos son vuelos internacionales.

Con estos nuevos vuelos se afianza la expectativa que se tiene hacia 2026 de poder captar por lo menos 1 millón de turistas adicionales a los que anualmente recibe Quintana Roo.

Tan sólo para el cierre de este año ya se tiene garantizado que Quintana Roo cerrará el año con más de 20 millones de turistas, igualando el registro de 2024.

Cueto Riestra reconoció que se trató de un año complicado, pero en el cierre de año se deja constancia de la resiliencia de la industria turística de Quintana Roo, pues además se crece en oferta turística y ello implica incrementar el flujo de turistas el año entrante para mantener altos los niveles de ocupación.

El listado completo de nuevos vuelos es el siguiente: