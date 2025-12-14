Bendito Mundial de Futbol

Para ofrecer una grata impresión a los turistas que visitarán México con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá por primera vez tres países sede (Canadá, México y Estados Unidos de América) el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, en enero pasado, la remodelación integral del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM).

Considerado como punto estratégico para la realización de los partidos mundialistas que se disputarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el AICM es una opción primordial de movilidad de jugadores y turistas, aunque también están las alternativas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca, que contribuirán con sus instalaciones y nuevas capacidades a incrementar la conectividad aérea del turismo mundialista.

Las obras de remodelación y modernización del AICM comenzaron en abril pasado, a cargo de la Secretaría de Marina con una inversión estimada de 8,000 millones de pesos, recursos autogenerados por la misma terminal aérea, por lo que no se requerirá destinar fondos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En los trabajos en la Terminal 1, según los responsables, se llevan a cabo por etapas con la finalidad de minimizar molestias a los usuarios, a la comunidad aeroportuaria y público en general.

Las obras contemplan la renovación de acabados en las fachadas de la terminal, la sustitución de luminarias interiores y del alumbrado exterior, la rehabilitación de muros, plafones y pisos, impermeabilización en azoteas, remodelación de dos módulos de baños existentes y construcción de uno adicional.

También, cambio de cancelería, reparación de aires acondicionados, sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos y mantenimiento de circuito cerrado de televisión. Así como la instalación de mobiliario, con nuevas bancas y asientos, macetas, pantallas de información de vuelos y señalética digital.

De acuerdo con el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la remodelación del AICM tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, sus condiciones de servicio y de seguridad, tanto en la infraestructura interna de la terminal aérea como en sus calles de aproximación.

El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, almirante Juan José Padilla Olmos, aseguró que las obras de remodelación del AICM no afectarían la operación del aeropuerto, y que estarían concluidas en junio de 2026.

Los usuarios del AICM externan haber tenido una mala experiencia debido a las obras que se realizan, como parte de las mejoras estéticas previstas en la principal terminal aérea del país de cara a la justa mundialista de futbol, que en el caso de México tendrá tres sedes: Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

Los gobiernos de las tres entidades federativas también realizarán grandes inversiones en obras públicas con motivo de la Copa del Mundo 2026, que buscan mejorar la movilidad, principalmente en materia de transporte público, y otras para el remozamiento y mejora de la imagen urbana para el deleite de los turistas mundialistas que asistirán a los 13 partidos programados para México: Cinco en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; cuatro en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco; y cuatro en el estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León.

Llama la atención que los gobiernos -federal y estatales-, obligados más por la presencia de miles de visitantes atraídos por el certamen mundial de futbol de 2026 que por su deber de otorgar permanentemente bienestar y servicios de calidad a sus gobernados, destinen millones de pesos para darle una “manita de gato” a la imagen urbana y mejorar el servicio público de transporte.

Sobre todo, cuando son los habitantes del país y no los visitantes ocasionales los que, con sus contribuciones tributarias, aportan los fondos que los gobiernos ejecutan en obras infraestructura pública. Sin embargo, es importante que se realicen los trabajos en materia de transporte público para mejorar la movilidad, así como para optimizar la imagen urbana, ya que no solo se embellece el entorno, sino que también fomenta una mejor calidad de vida y un sentido de pertenencia en la comunidad.

Ojalá México fuera sede mundialista más seguido, ya que así los gobiernos realizarían las inversiones suficientes en infraestructura urbana de calidad para el beneficio y disfrute de todos los mexicanos, no únicamente para los turistas mundialistas.