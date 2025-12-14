Aumentar impuestos locales afectaría empleo y negocios familiares, advierte Concanaco

Luego de que alrededor de 16 entidades federativas impulsan incrementar impuestos, entre ellos el Impuesto Sobre Nómina, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco—Servytur), Octavio de la Torre, advirtió que aumentar gravámenes y derechos locales sobre la economía formal, podría traducirse en menor inversión, menor empleo formal y mayor presión de costos para las familias.

Al realizar una consulta interna (agremiados a nivel nacional) preliminar con presidencias de cámaras para identificar rubros sensibles y riesgos de impacto en la economía local, la Concanaco detectó que más de la mitad ubica como principal foco de preocupación el Impuesto sobre Nómina (ISN) y el predial (aunque es municipal, impacta la carga total).

El dirigente empresarial reconoció la legítima necesidad de estados y municipios de contar con recursos para cumplir sus funciones, no obstante, incrementar impuestos y derechos locales sobre la economía formal, sin una estrategia paralela de eficiencia del gasto, simplificación y una política integral para ampliar la base y facilitar la incorporación de más personas y negocios a la formalidad, castigará al empleo.

“La prioridad es proteger el empleo formal y la supervivencia de los negocios familiares, que sostienen el tejido económico en colonias, barrios y centros urbanos”, refirió.

De la Torre mencionó que permanecer en la formalidad implica costos y obligaciones que deben cuidarse para no desincentivar el empleo y la inversión —especialmente en mipymes y negocios familiares—, por lo que cualquier ajuste adicional debe evaluarse con responsabilidad y visión de competitividad.

“Este diagnóstico se acompaña de casos ya detectados de incrementos y ajustes en distintos estados —con variaciones desde moderadas hasta de alta magnitud— que impactan costos de operación, cumplimiento y, en consecuencia, precios y contratación”, apuntó.

Además, los impuestos aparecen en recurrencia con impuesto al hospedaje, venta final de bebidas alcohólicas, contribuciones vinculadas a plataformas digitales e impuestos ecológicos.

La discusión fiscal en las entidades no debe plantearse como un dilema entre recaudar o no recaudar, sino como cómo recaudar mejor y con justicia: elevando la productividad, fortaleciendo la confianza en las instituciones y generando condiciones para que más actividades económicas transiten a esquemas formales, de modo que el costo de sostener a los gobiernos no recaiga siempre en quienes ya cumplen.

El presidente de la Concanaco informó que ya trabaja con las cámaras locales en un plan de acercamiento institucional para fortalecer el diálogo con diputadas y diputados locales, autoridades municipales y gobiernos estatales, a fin de presentar un mensaje único: no frenar la formalidad, proteger el empleo y cuidar la economía de las familias.

Abundó que este esfuerzo cobra relevancia ante el contexto internacional y la necesidad de certidumbre para sostener inversión y consumo, así como ante los procesos de renovación de gobiernos y definición de prioridades públicas en diversas entidades.