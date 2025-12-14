Congreso de Querétaro rechaza presupuesto estatal; Morena acusa discriminación

Este sábado, el bloque mayoritario de Morena-PVEM-PT en el Congreso de Querétaro, rechazó el presupuesto estatal presentado por el Gobernador panista Mauricio Kuri González, ello al acusar que el proyecto evidencia una marcada discriminación en la asignación de recursos hacia los municipios de la Cuarta Transformación.

Es así que con el fin de destrabar el proyecto, y previo a la sesión que se llevará a cabo este lunes para volver a votar el presupuesto, el diputado Federal de Morena, Luis Humberto Fernández, analiza con los congresistas locales Homero Barrera, Sinuhé Piedragil, Sully Mauricio Sixtos y Ulises Gómez de la Rosa, quienes votaron en contra del Presupuesto Estatal, negociar un reajuste a las cifras a fin de impulsar una reorientación de los recursos.

De acuerdo con los morenistas, las cifras presentadas por el gobernador Mauricio Kuri “no representa una solución a los problemas estructurales del estado, refleja prioridades equivocadas y una desconexión alarmante con la realidad social y económica que viven miles de personas”.

Durante la discusión de este presupo, también acusaron que no atiende de manera efectiva las desigualdades regionales, ni tiene un desarrollo equilibrado en todo el estado, ya que denunciaron que el proyecto estatal evidencia una marcada discriminación en la asignación de recursos hacia los municipios de la Cuarta Transformación, como Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Cadereyta.

Y es que detallaron que en el caso del municipio de Pedro Escobedo hay una disminución sustancial de Obra Pública por parte del gobierno local en el ejercicio 2025, al obtener 19 millones 668,657.26 pesos, una cifra que representa menos del 20% de la inversión estatal que tuvo el municipio en el año más bajo de la administración 2019-2024 (24 millones 063,109 pesos en 2022) y más de cinco veces menor que la inversión de 2020 (103 millones 528,363 pesos).

De igual manera, añadieron, la asignación de recursos federales para los municipios de Ezequiel Montes y Tequisquiapan es regresiva.

Respecto al Paquete Fiscal 2026, los legisladores también dijeron estar en contra de las medidas de previsión para contingencias, señalando que imponen nuevas cargas a la ciudadanía en lugar de reorientar el gasto.

En este contexto detallaron que el Paquete Fiscal 2026 contempla 60 millones de pesos para Provisión de Emergencias y Protección Civil y adicionalmente, se propone la creación de un Fondo de Previsión para Contingencias, el cual se nutriría con una cuota de 141 pesos agregada a ciertos trámites estatales que superen las 10 UMAS.

“Se estima que este mecanismo podría recaudar entre 200 y 250 millones de pesos anuales. No hay una estrategia clara para fortalecer los servicios públicos ni para garantizar derechos básicos... La falta de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas abre la puerta al despilfarro y a la ineficiencia”, subrayan ante el presupuesto que se discutirá nuevamente este lunes.