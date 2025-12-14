José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras vencer a Jeannette Jara

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió el domingo en el nuevo presidente de Chile, tras superar con claridad a Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista.

Kast, candidato del Partido Republicano que él fundó, se imponía por unos 20 puntos porcentuales, con casi un 60% de los votos escrutados, un de acuerdo a los datos oficiales.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile", dijo Jara en un post en X.

Con un 57,44% de los votos escrutados, Kast sumaba un 59,16% de las preferencias, contra un 40,84% de Jara, de acuerdo al Servicio Electoral de Chile.

"Más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre Kast y Jara. Difícil que una diferencia tan importante, con Kast siendo el segundo presidente mas votado en democracia, no tenga impacto relevante sobre activos financieros locales (como el peso, las tasas, y la bolsa)", dijo en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

A medida que las campañas llegaron a su fin ambos candidatos intercambiaron críticas, pero también se centraron en el tema principal que definió la contienda: la criminalidad.

Hablando el jueves tras una barrera protectora transparente en la ciudad sureña de Temuco, capital de una región sacudida por el conflicto entre comunidades de la etnia mapuche y el Estado, Kast describió un país en caos y prometió restablecer el orden.

"Este gobierno generó caos, este gobierno generó desorden, este gobierno generó inseguridad", dijo el abogado de 59 años. "Nosotros vamos a ir a la inversa, vamos a generar orden, seguridad y confianza".

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, un reciente auge del crimen organizado y la inmigración sacudió al electorado y se ha convertido en la mayor preocupación.

El tema se convirtió rápidamente en un dolor de cabeza para Boric, quien llegó al poder en una ola de optimismo progresista tras las protestas generalizadas contra la desigualdad y el interés de redactar una nueva Constitución.

Boric, quien por ley no podía repostularse, se apresuró a adaptarse, aumentando los recursos para las fuerzas policiales, creando grupos de trabajo dedicados a combatir el crimen organizado y desplegando militares en la frontera.

Pero no fue suficiente para muchos votantes. Boric lidia con bajos índices de aprobación, mientras que las propuestas de línea dura de Kast contra la delincuencia y los migrantes han atraído apoyo.

Es probable que una victoria de Kast sea celebrada por los inversionistas, que esperan que un gobierno favorable al mercado impulse reformas económicas, como desregulación y cambios a los mercados de capital del país rico en cobre.

El peso chileno se fortaleció y el índice bursátil referencial subió tras los resultados de la primera vuelta del mes pasado. Aunque no obtuvo una mayoría clara en el Congreso, se espera que Kast logre aprobar algunos ajustes económicos si gana el balotaje.

Muchas opiniones de Kast fueron consideradas demasiado extremas por los votantes en 2021. Pero ahora han encontrado más audiencia entre un electorado que anhela seguridad y está cansado de los partidos políticos tradicionales.

Estas son las primeras presidenciales con voto obligatorio y todos los mayores de 18 años habilitados para sufragar.