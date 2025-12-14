Globos de Oro 2026: cuándo será la premiación y más detalles que debes saber

La 83ª edición de los Globos de Oro 2026 marcará el tradicional inicio de la temporada de premios internacionales para cine y televisión en una ceremonia que se llevará a cabo en el The Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, y reunirá a las producciones y talentos más destacados del año cinematográfico y televisivo.

Esta premiación, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, reconoce lo mejor del cine y la televisión de 2025, incluyendo producciones estadounidenses e internacionales, y ahora incluirá categorías ampliadas, como la nueva de Mejor Podcast.

Gala y nominaciones

Los nominados de los Globos de Oro 2026 fueron anunciados el 8 de diciembre de 2025, destacando que películas como One Battle After Another, Sinners y Hamnet figuran entre las más nominadas en cine, mientras que The White Lotus lidera la categoría de series de televisión.

La comediante Nikki Glaser regresará como conductora de la gala, tras su participación como anfitriona en la edición anterior, consolidándose como uno de los rostros más comentados de la premiación.

¿Dónde podrás verlos?

La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026; está programada para comenzar a las 8:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (ET) y transmitirse hasta aproximadamente las 11:00 p.m. ET.

Esto significa que el horario probable para verlo en México y otros países de Latinoamérica quedaría así:

México (Tiempo del centro): 7:00 p.m.

(Tiempo del centro): 7:00 p.m. Perú / Colombia : 8:00 p.m.

/ : 8:00 p.m. Argentina / Chile / Uruguay / Brasil: 10:00 p.m.

Aunque en Estados Unidos la ceremonia se transmitirá por el canal CBS y la plataforma Paramount+ en vivo, en México y Latinoamérica suele ofrecerse a través de canales de cable o señales de entretenimiento vinculadas a plataformas globales como TNT o servicios de streaming con derechos de transmisión internacional, según la oferta local de contenidos.