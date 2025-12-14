Marcha de la Generación Z concluye con saldo blanco; SSP-CDMX reporta alrededor de 300 asistentes

La Marcha de la Generación Z realizada este fin de semana en la Ciudad de México concluyó sin incidentes y con saldo blanco, informó la Secretaría de Gobierno capitalina (SECGOB) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el reporte oficial, la movilización congregó a cerca de 300 personas y se desarrolló de manera pacífica, bajo un dispositivo de acompañamiento y seguridad implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el derecho a la libre manifestación y la seguridad de participantes y población en general.

Durante el desarrollo de la marcha, las autoridades establecieron medidas preventivas de ordenamiento y control, debido a que la plancha del Zócalo capitalino se encuentra ocupada de forma temporal por un bazar de venta. Estas acciones, informó la SSP-CDMX, buscaron evitar posibles confrontaciones y salvaguardar tanto a las y los manifestantes como a personas comerciantes y transeúntes.

Tras un diálogo entre el contingente y las autoridades, las personas participantes avanzaron hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se manifestaron de manera pacífica. Una vez concluida la manifestación, el grupo se retiró de forma ordenada, sin que se reportaran incidentes mayores.

Como parte del operativo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuó cierres y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades por donde transitó la marcha, con el fin de facilitar su desplazamiento y reducir afectaciones a la movilidad.

El recorrido también fue acompañado por el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por servidores públicos de distintas dependencias, entre ellas la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, la Dirección General de Gobierno, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, así como el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo, participaron en labores de apoyo y supervisión personal de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.