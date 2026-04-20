Cae 5% la venta de vehículos nuevos en Querétaro, durante el primer trimestre

Querétaro, Qro. La venta de vehículos nuevos mantiene una tendencia a la baja que se acentúa en el estado, donde este mercado hiló tres meses con caídas anuales.

Durante el primer trimestre del 2026 se comercializaron 8,440 unidades nuevas, reflejando una disminución de 5% respecto a las 8,882 que se colocaron en el mismo trimestre del 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Al dar un balance del comportamiento del mercado automotriz del estado, la presidenta de AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, explicó que se posicionó en el lugar 14 entre las 32 entidades federativas en el primer cuarto del año.

Esa posición exhibe un escenario más difícil para el estado, respecto a las entidades, e implica un retroceso debido a que en otros periodos Querétaro oscilaba entre el noveno y el décimo sitio.

“Cerramos el primer trimestre de ventas con una disminución, (…) que es más o menos 442 unidades menos que el año anterior, antes ocupábamos el lugar nueve o 10 en ventas, hoy estamos en el lugar 14, es un tema muy particular del estado, no está ocurriendo en otros estados”, analizó.

Es así que Querétaro contribuyó con 2.3% del mercado nacional de ventas de vehículos nuevos; el decremento en las operaciones lo ubicó como el mercado 14 del país.

Nada más en marzo el céntrico estado reportó 2,929 unidades vendidas, significó una caída anual de 2.5%, situándose en el lugar 11 entre las 32 entidades.

Cae la venta de flotillas

El desplome de las ventas de flotillas presionó la caída en el sector: en el primer trimestre del 2026, la venta de flotillas utilizadas para actividades laborales (camionetas, pick-ups y vans) cayó 18.1%, al registrar 544 operaciones de compra frente a las 664 del primer trimestre del año anterior.

En el rubro de flotillas, Querétaro se colocó en el lugar 18 entre las 32 entidades, participó con apenas 0.9% del mercado nacional.

Por segmentos

En el segmento de automóviles, se vendieron 3,680 unidades (43.6% del total estatal) en el primer trimestre del año: 1,849 compactos, 1,339 sub compactos, 463 de lujo y 29 deportivos.

De camiones – que suele ser el principal segmento del mercado distribuidor del estado- se colocaron 4,769 unidades (56.4% del total): 3,245 de usos múltiples y 1,515 camiones.

Las agencias automotrices del municipio de Querétaro concentraron 62.5% (5,276) de las ventas de vehículos en el primer trimestre, el resto se colocó en los municipios de Corregidora, San Juan del Río, El Marqués, Huimilpan y en municipios no conurbados.