Caída de venta de vehículos en Querétaro se profundizó durante febrero

Querétaro, Qro. En el primer bimestre del año se vendieron 5,511 vehículos nuevos en Querétaro, arrojando una caída anual de 6.3% y un complejo inicio para el sector distribuidor, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) del estado.

En esta primera parte del año se vendieron 369 unidades menos respecto a las 5,880 del primer bimestre del 2025.

Febrero ahondó la caída en el mercado automotriz, tras una reducción de 2.3% durante enero y que retrocedió a 9.4% en febrero, informó la presidenta de la AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

“Si enero fue complicado febrero fue aún más, (…) traemos una negativa de 6.3% en relación con el año anterior y en suma traemos el lugar de ventas número 14, cuando siempre habíamos estado en el top ten. Entonces ha sido un par de meses muy, muy, complejo”, expresó.

Con este resultado, febrero se convirtió en el segundo mes consecutivo con una variación anual negativa; además, el estado salió de los 10 mayores mercados entre las 32 entidades federativas.

Para el sector, la contracción del mercado está vinculada con la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la política estadounidense de aranceles y la reforma judicial.

“(Están) preocupados, pero ocupados, entendemos que todo tiene que ver con la incertidumbre que existe en el país con dos grandes temas que son el tratado de libre comercio, los temas de aranceles, y ahora también el tema de la reforma judicial que a todos los mexicanos nos pone un poco en esta incertidumbre y hay bajas, necesidad de inversión, es decir, la gente está cuidando su dinero, así lo vemos nosotros”, añadió.

Aunque adelantó un escenario complicado que también impactará la recaudación vinculada al sector automotriz, la presidenta estatal de AMDA confió en que el panorama mejore en marzo.

Desciende en posición nacional

Los registros de compradores de vehículos exponen que en el bimestre enero-febrero del 2026 la entidad se colocó en el lugar 14 entre las 32 entidades federativas, saliendo de las primeras 10 posiciones, señaló la empresaria.

Con las cifras acumuladas, en el primer bimestre Querétaro aportó 2.3% del mercado nacional automotriz.

Nada más en febrero se vendieron 2,600 vehículos en la entidad, significó una caída anual de 9.4% respecto a los 2,870 del mismo mes del año pasado. En el segundo mes del año la entidad se colocó en el lugar 13 entre las entidades.

En el primer bimestre del 2026, 55.2% de las compras (3,041) fueron unidades pesadas, de usos múltiples y camiones. El resto, 44.8% (2,470), vehículos ligeros, principalmente compactos, subcompactos, de lujo y deportivos.

Las marcas con mayor demanda en el estado son Nissan, Kia, Volkswagen, General Motors y Mazda.