Bombardier expandirá su presencia en Querétaro con inversión de 18 millones de dólares

Querétaro, Qro. Bombardier, fabricante del sector aeroespacial, ampliará sus operaciones en Querétaro, con una inversión de 18 millones de dólares y la proyección de generar 246 empleos de alta especialidad.

Esta inversión refrenda la confianza de la compañía canadiense en la entidad, además de abonar al desarrollo de las capacidades aeroespaciales en Querétaro, declaró el vicepresidente de Transformación de Bombardier, Tony Curry.

“Hemos construido una relación con el aeroespacio de Bombardier en Querétaro. (…) Este es nuestro lugar más grande. Y hoy, en esa relación que hemos construido con el gobierno de Querétaro, estamos invirtiendo millones de dólares en la fortaleza de esa relación. Estamos buscando varios proyectos que ya están en Querétaro y estamos invirtiendo en esa relación para hacerla más fuerte, para desarrollar la capacidad aeroespacial en Querétaro”, mencionó.

El proyecto de inversión fue confirmado este jueves 23 de octubre durante una reunión que sostuvieron directivos de la empresa y autoridades locales, confirmó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

Durante el anuncio, el directivo destacó el interés de la empresa por el estado, debido a la vinculación que existe entre la academia, la industria y el gobierno; ahondó que el plan de expansión se materializa gracias a las condiciones que ofrece el estado, refiere el comunicado.

En el encuentro, directivos de Bombardier presentaron el plan que tiene la empresa para fortalecer su presencia en Querétaro, donde está por cumplir 20 años de operaciones.

En el marco del anuncio de inversión, el gobernador Mauricio Kuri González relató que el 26 de octubre del 2005 se anunció la instalación de Bombardier en Querétaro, aportando al desarrollo de la industria aeroespacial.

“(Es) una gran empresa internacional, que para Querétaro hay un antes y un después. El 26 de octubre del 2005 se anunció que se iba a poner esta empresa, a partir de ese momento Querétaro ha sido un lugar aeroespacial, un lugar donde somos parte de esta gran industria”, expresó.

Mauricio Kuri mencionó la relación que desde hace 20 años tiene Bombardier con Querétaro y que resulta en este nuevo plan de inversión del fabricante de aviones de negocios.

“Es una gran noticia, de verdad estamos muy emocionados de que sigan fortaleciendo las relaciones con Querétaro, que sigan creyendo en Querétaro, y eso no se da de un día para otro, se da a base de una continuidad de casi 20 años”, expresó.

En 2005 Bombardier Aerospace anunció la instalación de un centro de manufactura en Querétaro y en el 2006 inició actividad; en años posteriores materializó inversiones adicionales y se ha forjado como uno de los referentes en el desarrollo de la industria aeroespacial del estado.

Información de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) refiere que el origen de esta institución académica se gestó en mediados del 2005, cuando el gobierno estatal, con respaldo del gobierno federal, participó en una contienda internacional para atraer al fabricante canadiense; oficialmente la UNAQ se creó en noviembre del 2007, como un organismo público.

Querétaro es uno de los estados claves en la atracción de inversión extranjera directa (IED) del sector aeroespacial; en el lapso del 2006 al 2024, se posicionó como el primer receptor de IED de ese ramo, de acuerdo con la Secretaría de Economía.