Baja California Sur anuncia nueva ruta aérea San José del Cabo-Panamá

El jueves 4 de diciembre iniciará operaciones la nueva ruta Panamá–San José del Cabo, operada por Copa Airlines con tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábado), así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur (SETUE), Maribel Collins.

Collins precisó que la apertura de este nuevo vuelo es resultado del trabajo coordinado entre la SETUE y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), con el objetivo de fortalecer la presencia de la entidad en Centroamérica y Sudamérica.

“Esta ruta abre una puerta estratégica para diversificar el turismo, atraer inversión y consolidar relaciones comerciales con una región de alto potencial”, señaló.

De acuerdo con información local, esta conexión se suma al reciente inicio de la segunda temporada de la ruta Fráncfort–Los Cabos, operada por Condor Airlines, la cual comenzó el pasado 3 de noviembre con la llegada de 285 pasajeros europeos y concluirá sus operaciones el 6 de abril.

La funcionaria estatal agregó que cada nueva conexión aérea contribuye a ampliar la oferta turística del estado, impulsar la llegada de visitantes internacionales y generar oportunidades económicas para las comunidades locales.

“Conscientes de que la conectividad es un pilar fundamental para el desarrollo turístico, en conjunto con Fiturca seguiremos impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el posicionamiento de la entidad y del municipio de Los Cabos como destinos competitivos, accesibles y globales”, afirmó Collins.