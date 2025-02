Aumenta cartera de inversión en el Estado de México para el 2025

Pese a la incertidumbre económica y política, relacionada con el gobierno de Estados Unidos, el Estado de México tiene una cartera de inversión en puerta para los primeros seis meses de este 2025. Entre los próximos anuncios se contemplan los sectores logístico, textil, alimentario, farmacéutico y de autoservicio, adelantó la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González.

Las amenazas arancelarias no merman las intenciones de inversión Extranjera Directa (IED) en la entidad, “nuestra apuesta no se basa en un sólo sector, sino en varios que son estratégicos y garantizan inversiones a largo plazo; Estados Unidos es importantísimo y no dejará de serlo, pero igualmente tenemos relaciones con otros países y regiones del mundo”, añadió.

“Viene un centro de datos, proyectos de energías renovables, parques industriales, conjuntos habitacionales, la inauguración de un centro comercial y otros”, continuó el equipo de funcionarios.

El Corredor Centro-AIFA, que se refiere a la zona aledaña al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que conecta al Estado de México con Ciudad de México e Hidalgo, apunta a ser uno de los más importantes del país y de América Latina.

“Porque en ninguna otra parte de la región se reúnen las condiciones de tener tres aeropuertos internacionales, una ubicación geográfica estratégica y mano de obra calificada y adaptable”. Hay disponibilidad de agua y energía, “en ninguna parte del país se puede decir que sobra agua, por eso cuidamos el tipo de recursos”, la entidad tiene capacidad para albergar grandes proyectos, “pero favorecemos que sean los que generen más valor y empleos mejor pagados”, continuó la titular de Sedeco.

La Secretaría de Economía informó que la IED en México durante el 2024 alcanzó los 36,872 millones de dólares. El Estado de México ascendió del sexto al segundo lugar en captación de IED entre las entidades, con 2,642 millones, sólo detrás de Ciudad de México, y por delante de Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Baja California Sur, Puebla, Jalisco y Querétaro.

El monto de IED en la entidad significó un incremento de 36.8% respecto al 2023, niveles no vistos desde el 2017; las industrias que recibieron mayor inversión fueron la automotriz y de autopartes, fabricación de maquinaria y equipo, metalmecánica, plástico, alimentaria, logística, y química farmacéutica. Los principales socios comerciales son Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Japón y Francia.

Plan

La administración de la gobernadora Delfina Gómez delimitó siete regiones prioritarias para detonar la atracción de inversiones que se darán a conocer próximamente a los gobiernos municipales, cuyos funcionarios tendrán la oportunidad de capacitarse en temas de IED.

Destaca el Corredor Centro AIFA, para el fomento de sectores emergentes como movilidad, inteligencia artificial, semiconductores, energías renovables e industria aeroespacial, en sintonía con el Plan México del Gobierno Federal, “estos son los proyectos nuevos hacia donde pretendemos avanzar, vinculados a las capacidades del Estado de México y en coordinación con la Secretaría de Economía federal”.

La región oriente está en la mira de la Sedeco, con un proyecto de incentivos diferenciados “para llevar centros de trabajo a esta zona, en coordinación con las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum de mejora en la infraestructura y la calidad de vida de la población”. Actualmente, se realiza un estudio para identificar la disponibilidad de terrenos y servicios.

Para la región sur se contemplan proyectos agroindustriales por su vocación en el campo; para la región norte se mencionó el Corredor Valle de Toluca, entre los prioritarios, “dentro de esta planificación de cómo queremos atraer inversión, estamos en contacto con nuestros sectores consolidados”, principalmente manufactura.