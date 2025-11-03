Alistan proyecto para ampliar capacidad de pasajeros en el aeropuerto de Querétaro

Querétaro, Qro. La terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) opera aproximadamente a 70% de su capacidad, por ello, la administración alista el proyecto ejecutivo para ampliar el espacio para recibir viajeros, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Además, precisó, las operaciones aéreas del AIQ están al 15% de su capacidad, lo que representa un amplio margen para crecer.

“En pasajeros (…) estamos a 70%, por eso, ya estamos pensando en ampliar la terminal de pasajeros, en carga no tenemos límite, realmente ahí hay mucha disponibilidad, en cuanto a operaciones aéreas. (…) Estamos haciendo el proyecto ejecutivo, estamos viendo los tiempos de ejecución, precisamente en este documento se establecerán los tiempos, pero esperemos que sea para 2027”, expuso.

De cara al último bimestre del año, se estima que el aeropuerto cierre 2025 con un flujo total de 2.3 millones de pasajeros, lo que representaría un crecimiento de casi 11% respecto a los datos del 2024 que reporta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Esperamos que muchas de las rutas estén ocupándose en su máxima capacidad (al cierre del año), por eso se insistió mucho en ampliar la terminal de pasajeros, esta terminal de pasajeros estimamos que nos podrá dar hasta 3 millones de pasajeros aproximadamente, este año estimamos cerrar en 2 millones 300,000, entonces tenemos capacidad para seguir operando”, apuntó.

Desde finales del 2023, la dependencia estatal ha planteado la posibilidad de expandir el área de pasajeros en el AIQ, construyendo una segunda terminal que soporte al crecimiento del recinto aéreo. En mayo de este año, el titular de Sedesu explicó que se analizaba bajo qué modalidad podría construirse un segundo espacio para la permanencia de los usuarios.

AIQ, con capacidad para recibir más vuelos

El aeropuerto queretano tiene la capacidad para recibir más vuelos, declaró el titular de Sedesu, al hablar de la posibilidad de que algunas aerolíneas estudien la pertinencia de trasladar vuelos que operaban desde otros recintos.

Lo anterior, a propósito de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) informó el detenimiento de rutas de algunas aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

“Será cuestión de que hagan su estudio de mercado, que definan la conveniencia de poder operar desde Querétaro y nosotros estaremos dispuestos para apoyar cualquier decisión que las aerolíneas tomen para poder operar desde Querétaro, el aeropuerto está puesto y dispuesto para recibir más vuelos”, externó.

Aerolíneas que tiene actividad en el AIFA, dijo, también tienen actividad en el AIQ, por tanto, será cuestión de cada compañía analizar la viabilidad comercial de trasladar vuelos.