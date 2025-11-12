Aeropuerto de Tulum supera el medio millón de pasajeros internacionales

Cancún, QRoo.- Pese a la cancelación de rutas y demás problemas que ha enfrentado a lo largo del presente año, el Aeropuerto Internacional "Felipe Carrillo Puerto" de Tulum sobrepasó el millón de pasajeros movilizados en los primeros 10 meses del año, de los cuales 542,902 son viajeros internacionales.

Según el reporte estadístico que elabora el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, la terminal ha movilizado en total total de 1 millón 19,070 pasajeros, de los cuales el 46.7% son viajeros nacionales.

Al cierre de 2024, la terminal registró 1 millón 233,459 pasajeros, por lo que a dos meses de que concluya este 2025 se encuentra al 82.6% de alcanzar esta meta.

Alcanzar las cifras del año previo podría catalogarse como un logro, luego de que durante este año se han cancelado rutas aéreas de Estados Unidos y Colombia.

Entre los vuelos cancelados se encuentra el de Avianca desde Bogotá, así como los de Air Canadá desde Ottawa y Quebec, rutas que habían sido lanzadas tras la apertura del aeropuerto en diciembre de 2023.

Esta misma compañía también, anunció la disminución de frecuencias desde Montreal, manteniendo solo la ruta desde Toronto sin cambios, con cuatro frecuencias semanales.

También United Airlines eliminó su ruta desde Boston y descartó sus planes para conectar con Denver.

Sin embargo, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo ha anunciado que Tulum recuperará muchos de los vuelos cancelados en diciembre de este mismo año.

Bernardo Cueto Riestra, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), aseguró que lo anterior es parte de la recuperación que se espera para este destino para la temporada invernal y de cara al auge en la llegada de viajeros a México durante 2026, por el mundial de fútbol en todo el estado.

“La coyuntura de Tulum responde a vuelos de temporada que ya están regresando; estaremos compartiendo la información de muchos vuelos que regresan a partir de noviembre al Aeropuerto Internacional de Tulum en busca de la temporada alta de fin de año”, dijo el funcionario.

Coincidentemente, mientras Tulum reporta un millón de pasajeros movilizados en los primeros 10 meses del año, el Aeropuerto Internacional de Cancún registra una caída también de 1 millón de viajeros en el mismo periodo.