Aeropuerto de Puebla suma a Volaris para vuelos a Guadalajara; en planes otro a EU

Puebla, Pue. El aeropuerto internacional de Puebla sumará a Volaris a la oferta de vuelos a Guadalajara , a partir del 5 de noviembre, con dos frecuencias diarias; además, busca concretar otro vuelo a Los Ángeles, con escala a Tijuana, antes de que termine el presente año, informó Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

Comentó que está pendiente un vuelo de carga para fortalecer las operaciones del aeropuerto, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

Explicó que el vuelo Puebla-Guadalajara permitirá una mejor planificación y evitará la pérdida de vuelos, pues los hub de las aerolíneas de Volaris y VivaAerobus consideran dar algunas de sus corridas al aeropuerto poblano.

Bajo este contexto, destacó que forma parte de las acciones que realizan para hacer más operativa la terminal de Huejotzingo, ya que será un beneficio para vuelos regionales.

Además, dijo, desde Puebla se llegará a cualquier parte de la república y a Estados Unidos, debido a que la entidad tiene una posición estratégica en el centro del país.

En crecimiento oferta de rutas

Gabriel Chedraui recordó que el aeropuerto de Puebla pasó de cinco rutas nacionales y una internacional a principios de 2025 a 11 destinos dentro de México y cinco en el extranjero.

“A inicios del año, la terminal Hermanos Serdán” ofrecía vuelos a Cancún, Tijuana, Guadalajara, Mérida y Monterrey en el ámbito nacional; además de un único destino internacional que es Houston”, expuso.

Entre los destinos nacionales añadidos en el presente año destacan Chihuahua, Puerto Escondido en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Huatulco en Oaxaca, Hermosillo en Sonora, Los Cabos en Baja California, Puerto Vallarta en Jalisco y León en Guanajuato, además de mantener las conexiones preexistentes.

Acotó que Volaris es la única aerolínea que va arrancar funciones en corto plazo, pero no se descarta sumar a otras aerolíneas el próximo año, ya que depende de generar una mayor demanda.

Mencionó que tener un vuelo con escala en el norte del país permitirá a las aerolíneas generar estadísticas de demanda para que en un futuro se dé una corrida directa, y los pasajeros no solo sean Puebla, sino de otros estados vecinos como Morelos o Tlaxcala.

El titular de la Sedetra resaltó que la clave para que los vuelos funcionen es determinar un mercado factible, a fin de que perduren y no se cancelen como ocurrió en el pasado.

La Iniciativa Privada dijo que el Aeropuerto Internacional de Puebla opera sólo al 5% de su capacidad en carga y en vuelos comerciales hay 11 diarios, cuando podría tener hasta 18 por hora.

En este sentido, el funcionario estatal respondió que la meta es llevar al aeropuerto a una posición destacable en la zona centro, el cual se convierta en una opción de vuelo para los habitantes de entidades vecinas, en lugar de que viajen a la Ciudad de México.