Gobierno de Puebla busca cerrar 2025 con dos vuelos más para el aeropuerto de Puebla

Puebla, Pue. Antes de concluir el 2025, el gobierno de Puebla espera concretar otros dos vuelos comerciales y uno de carga para fortalecer las operaciones del aeropuerto internacional, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), comentó que hubo una reunión con Grupo Mundo Maya, operadora del aeropuerto “Hermanos Serdán”, para analizar las opciones factibles como hicieron a principios de año sobre otros vuelos que están operando.

El funcionario estatal se reservó dar a conocer los destinos, en tanto no haya un acuerdo con las aerolíneas, pero sí anticipó que serían otros vuelos nacional y extranjero, con lo cual estarán dando más resultados para contribuir a que salga de la subutilización la terminal aérea poblana.

“Estamos trabajando en aumentar las corridas diarias de vuelos comerciales, a fin de aprovechar la capacidad de la terminal, por lo que platicamos con las aerolíneas para ver qué destinos pueden tener más operaciones”, ahondó.

Explicó que el aeropuerto de Puebla pasó de cinco rutas nacionales y una internacional a principios de 2025 a 11 destinos dentro de México y cinco en el extranjero.

Refirió que, a inicios del año, la terminal “Hermanos Serdán” ofrecía vuelos a Cancún, Tijuana, Guadalajara, Mérida y Monterrey en el ámbito nacional; además de un único destino internacional que es Houston.

Sin embargo, Gabriel Chedraui dijo que, en los últimos meses, la ampliación de rutas permitió sumar nuevas rutas.

Entre los destinos nacionales añadidos destacan Chihuahua, Puerto Escondido en Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Huatulco en Oaxaca, Hermosillo en Sonora, Los Cabos en Baja California, Puerto Vallarta en Jalisco y León en Guanajuato, además de mantener las conexiones preexistentes.

Gabriel Chedraui comentó que hay acercamientos con Viva Aerobús, Volaris y Mexicana de Aviación, para abrir más rutas; sin embargo, lleva su proceso.

La Iniciativa Privada evidenció que el Aeropuerto Internacional de Puebla opera sólo al 5% de su capacidad en carga y en vuelos comerciales hay 11 diarios, cuando podría tener hasta 18 por hora.

El titular de la Sedetra admitió esa situación, por lo que en este sexenio se quiere hacer más eficiente el aeropuerto de Huejotzingo, que tiene más de años, pero sin ser aprovechado.

Mencionó que la clave para que los vuelos funcionen es determinar un mercado factible, a fin de que perduren y no se cancelen como ocurrió en el pasado.