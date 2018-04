Como resultado de su gira de trabajo en Alemania, el gobernador Alejandro Tello Cristerna ha sostenido reuniones con posibles nuevos inversionistas para Zacatecas, a quienes ha presentado las potencialidades que tiene la entidad en vías de un desarrollo industrial.

Bajo la premisa de que si Zacatecas no se promueve y no sale al mundo a darse a conocer no se va a desarrollar industrialmente, el mandatario continúa con actividades de promoción y gestión en Hannover Messe 2018, la feria industrial que se realiza en Alemania.

Asimismo, aprovechó su gira en Hannover para reunirse con seis talentosos jóvenes zacatecanos que radican en Alemania, desde hace algunos meses, como estudiantes del idioma y, algunos de ellos se postularán para ingresar a una universidad del país germano.

El Ejecutivo estatal les reconoció su capacidad para prepararse fuera del país y en determinado momento regresar a Zacatecas para contribuir al crecimiento económico de la entidad.

Encuentro

Tello Cristerna informó que su presencia en el país europeo ha sido favorable, ya que acudió a una serie de reuniones con posibles inversionistas para el estado.

Además, destacó el estand industrial que tiene Zacatecas por primera vez en la feria, desde donde se ofrece la posibilidad de invertir en el territorio, el cual destaca por su sector minero y por su centro de investigación e innovación Quantum, Ciudad del Conocimiento.

Al ser Hannover Messe una feria industrial que dedica una parte importante al tema automotriz y de minería, el gobernador estatal señaló que en el estand se da a conocer que en Zacatecas ya están instaladas empresas que dan servicio a la rama automotriz, por lo que hay condiciones para ampliar esa industria generadora de empleo.

Sin embargo, Zacatecas no se ciñe a ese tema, sino que también se abre como una oferta para el desarrollo de la tecnología, al igual que se ofrecen Nuevo León o Querétaro, que ya son potencias industriales en el país.

Alejandro Tello subrayó que bajo esta dinámica de promoción y difusión de Zacatecas, en un mediano y largo plazo la condición económica del estado cambiará.

De igual forma, refirió que en las reuniones que ha sostenido en Alemania se ha ofertado a la entidad como una región con una ubicación geográfica inmejorable, un parque industrial bien establecido, con gas natural, vías de comunicación con el resto del país por autopista y un importante bono demográfico de juventud.

Durante el 2017, Zacatecas captó 312.5 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), capital que provino principalmente de Canadá (33.3% del total), Bélgica (28.3%), Estados Unidos (9.4%), Francia (3.3%) y España (2.5%), de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.

Por rama económica, del monto total de IED, 54.8% se dirigió a minería de minerales metálicos, 29.0% a la industria de la bebida y 4.3% al alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios, principalmente.

