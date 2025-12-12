Wall Street opera mixto; continúa preocupación por el sector de tecnología

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este viernes. Los inversionistas mantienen las dudas sobre las empresas tecnológicas y la rentabilidad de la inteligencia artificial, matizando el impulso por un recorte de tasa de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.36% hasta 48,879.22 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.20% a 6,887.23 puntos. El Nasdaq Composite cede 0.40% a 23,498.99 unidades.

Tras una jornada en la que las cifras, las proyecciones y un desplome de 10% de los títulos de Oracle (-2.75%) revivieron los temores a una burbuja en la inteligencia artificial, el mercado atiende a advertencias en el sector, esta vez del fabricante de chips Broadcom (-9.46%).

Broadcom proyectó ayer ingresos para el primer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street, pero que los márgenes caerían debido a un mayor componente obtenido por IA: "Esperamos que el margen bruto consolidado del 1T se reduzca en 100 puntos base".

Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 operan con ganancias. Entre los tres sectores con pérdidas, sufre la mayor caída el de tecnologías de la información (-1.49%). Al interior del Dow Jones, destaca UnitedHeath (+1.52%) y Amazon (-1.32%) lidera las pérdidas.