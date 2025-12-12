Corina Machado apuesta por una transición pacífica en Venezuela cuando Maduro deje el poder

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado dijo este viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejará el poder, haya o no una transición negociada, y agregó que está enfocada en lograr un cambio pacífico.

La líder de la oposición venezolana llegó a Oslo la madrugada del jueves, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país, tras pasar más de un año en la clandestinidad.

"Maduro va a salir, con o sin negociación", declaró Machado en español en una rueda de prensa en la capital noruega. "Donde estamos fundamentalmente concentrados es en cómo podemos asegurar que sea una transición ordenada, pacífica".

El Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Refuerzo militar de Estados Unidos

Su aparición en Noruega coincide con el despliegue militar a gran escala de Estados Unidos en el sur del Caribe y la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, para la salida de Maduro. El miércoles, Trump declaró que había incautado un tanquero sancionado frente a las costas de Venezuela.

A Machado se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una amplia mayoría. Ese mismo año, se ocultó después de que las autoridades intensificaran las detenciones de figuras de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador a Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

"Tengo confianza en que la inmensa mayoría de las fuerzas armadas y de la policía venezolana, en el instante en que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos e instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos", declaró.

Alineada con Trump

Cuando Machado ganó el premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte a Trump, quien ha afirmado merecer el honor.

Se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, acusándola de enviar narcóticos a territorio estadounidense. Estados Unidos ya ha llevado a cabo más de 20 ataques contra lanchas presuntamente cargadas con droga, lo que ha suscitado preocupación entre legisladores y expertos legales.

"Creo que ha quedado muy claro que (...) el conflicto venezolano es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica", declaró Machado.

Maduro y su gobierno siempre han negado cualquier implicación en el crimen y han acusado a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen con el deseo de controlar los recursos naturales de Venezuela, especialmente sus vastas reservas de petróleo.