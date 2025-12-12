Hacienda de los Morales anuncia Cena de Navidad 2025 con verbena y música en vivo

Hacienda de los Morales se mantiene como uno de los espacios más emblemáticos para celebrar la Navidad en la Ciudad de México. Este año, vuelve a convertirse en escenario de una de las fechas más esperadas con su tradicional menú navideño; la magia decembrina se vivirá en un evento gastronómico que recuerda que compartir la mesa es una forma de celebrar la vida.

El Chef Ejecutivo Benigno Fernández comparte:

“La Navidad es un mosaico de recuerdos. Cocinar para esta fecha es volver a esos aromas que nos formaron, a la calidez de una mesa donde siempre cabe alguien más”, dijo.

Un lugar que mantiene la tradición

La Cena Navideña del 24 de diciembre retoma elementos y sabores de la Navidad mexicana, por lo que desde hace más de diez años continúa siendo una opción para que cientos de familias aprovechen la ocasión para reunirse.

Hacienda de los Morales ofrecerá dos modalidades para la noche del 24 de diciembre:

Cena tradicional en el Restaurante: Que contará con un precio para adultos de $2,800 y para niños de $790. Además, incluye música en vivo y servicio especial de nochebuena.

Que contará con un precio para adultos de $2,800 y para niños de $790. Además, incluye música en vivo y servicio especial de nochebuena. Cena–Baile en el Salón Troje: Tendrá un precio para adultos de $3,100 y para niños de $790. Este incluye grupo musical versátil en vivo y pista de baile para celebrar hasta la madrugada.

Estas opciones posicionan al recinto como uno de los mejores lugares para cenar ya que ofrece una experiencia completa para familias, parejas y grupos.

Menú Navideño 2025

El Menú Navideño 2025 se diseñó como un homenaje a la memoria culinaria familiar, que honra el pasado mientras abraza lo contemporáneo: “Una cena que, además de alimentar, reconecta. Cada plato es un puente entre el pasado y el presente, entre quienes estamos y quienes recordamos” menciona José Carlos Félix, director de Banquetes.

Entrada: Carpaccio de remolacha ahumada con aderezo de melocotón, esferas de quesos finos y alcachofa. Una pieza que combina lo vegetal con lo ahumado, lo fresco con lo dulce gracias al sabor del melocotón junto con la combinación de las esferas de quesos finos, se convierte aquí en un homenaje a la mesa familiar.

Crema: Crema de almendra con espárragos y juliana de jamón serrano; Es una crema sofisticada y deliciosa que combina la riqueza de la almendra con la frescura de los espárragos y el sabor salado del jamón serrano.

Platos fuertes: Contarán con dos opciones de platos fuertes como el tradicional Pavo Navideño con relleno californiano y jalea de arándanos; y un exquisito filete de res rostizado al horno con puré de camote amarillo, lasaña de verduras, cherries rojos y salsa de jerez.

Postre: Tartaleta de higos al vino tinto. Los higos, símbolo de abundancia y buena fortuna en diversas culturas mediterráneas, dan un toque de elegancia a un cierre delicado y profundamente navideño.

Hacienda de lo Morales también ofrece menús vegetarianos, que incluyen opciones como canelones a la florentina, crema de almendra con espárragos frescos y opciones infantiles como espagueti a la crema, fajitas de arrachera y brownie con helado de vainilla.

Una verbena para vivir la Navidad

La experiencia se complementa con una verbena que contará con: música en vivo, espacios temáticos para fotografías, iluminación envolvente, servicio personalizado y un equipo de seguridad dedicado a garantizar comodidad y tranquilidad.

La Hacienda de los Morales se ha convertido en testigo de primeras Navidades, aniversarios y reuniones familiares que se renuevan cada año. Su arquitectura histórica, sumada a su ambiente cálido, explica por qué tantos comensales regresan cada diciembre.

Entre las recomendaciones para los asistentes se incluyen llegar con anticipación, disfrutar la iluminación, recorrer la verbena, tomar fotografías y permitirse celebrar sin prisas. El lugar cuenta con estacionamiento gratuito, un valor agregado dentro de la zona.

Porque vivir diciembre en Hacienda de los Morales se vuelve más que una cena: es abrazar la tradición, el sabor y la emoción de compartir la mesa con tus seres queridos.

Para más información consulta: www.haciendadelosmorales.com