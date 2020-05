La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que sí habrá semáforos estatales para medir la contingencia sanitaria actual y determinar el proceso de reactivación económica, aunque dijo que éstos deben ser concordantes con las indicaciones de la Federación.

“Es algo que se había platicado con los gobernadores y con nosotros, que es que haya un acuerdo y un conocimiento de si va a cambiar el semáforo pues que esté de acuerdo el estado y que esté de acuerdo la Federación, según los indicadores que se tienen”, puntualizó la mandataria.

Indicó que también se llegó al acuerdo de establecer mecanismos para divulgar información y evitar discrepancias. “Entonces se plantearon una serie de mecanismos para poder acordar y que no haya problemas con la información a la ciudadanía, que me parecen correctos, igual de parte de la Secretaría de Salud se informaría antes al estado, de tal manera que no haya ninguna discrepancia para poder establecerlo”.

Recalcó que esta serie de reuniones con el gobierno federal ayudaron a resolver más dudas sobre los protocolos sanitarios y los procesos de reactivación económica para las entidades federativas.

“Muchas dudas que teníamos tanto los gobernadores, como en mi caso, se fueron resolviendo, algunos otros detalles de las autorizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, los protocolos, cuándo van a estar listos”, acotó.

Plan local continúa

La jefa de Gobierno refirió que el semáforo capitalino, así como el plan de reactivación económica siguen en pie, y que de hecho tiene la aprobación de las autoridades federales, quienes han asesorado y coordinando a las autoridades de la capital del país.

“Esencialmente estamos en coordinación y hay una concordancia entre la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México”, precisó.

Puntualizó que la importancia de trabajar en coordinación tanto con el gobierno del Estado de México como con el gobierno federal es porque la capital es la entidad con más contagios de todo el país.

“Somos el lugar en donde más número de contagios hay, eso es por la cantidad de población, 22 millones de habitantes con una altísima densidad poblacional (...) Entonces, precisamente por eso y porque todavía no se juntan todos los indicadores que permitan ir disminuyendo, particularmente el número de camas utilizadas en los hospitales, pues entonces aún seguimos en alerta sanitaria, en emergencia sanitaria, en semáforo rojo”, finalizó.

Contexto

Este martes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, criticó a los gobernadores que han implementado sus propios semáforos para la reactivación económica.

La funcionaria federal aclaró que los gobiernos estatales pueden determinar medidas específicas, pero se tienen que coordinar con el gobierno federal y ajustarse al semáforo que emitió la Secretaría de Salud.

