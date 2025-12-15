La importancia de tomar acción para ser sostenibles

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos recuerdan que el tiempo para actuar no es mañana, sino hoy. Desde su adopción en 2015 por la Asamblea General de la ONU, la Agenda 2030 ha marcado un rumbo claro: transformar nuestros modelos de vida y de negocio para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible.

Sin embargo, nueve años después, el panorama es complejo. Según el Informe de ODS 2024 de Naciones Unidas, sólo 17% de las metas globales van camino a cumplirse, mientras que más de un tercio muestra retrocesos. Esto significa que el ritmo es insuficiente para enfrentar la crisis climática, la desigualdad social y la pérdida de biodiversidad.

En México, los datos también reflejan el reto. En el Cuarto Informe Nacional Voluntario 2024, el país reporta un avance aproximado del 70.4% de cumplimiento conforme a la Agenda 2030, lo que implica que existe un rezago importante en varias metas, sobre todo en materia de reducción de desigualdades, equidad de género y acción climática.

A esto se suma la brecha digital en México que representa un desafío. De acuerdo con la ENDUTIH 2024 del INEGI, 100.2 millones de personas equivalentes al 83.1% de la población de seis años o más utilizan internet en el país. Sin embargo, cerca del 16.9% de los mexicanos(as) todavía no tiene acceso a este recurso esencial.

Ante esta realidad, las empresas no podemos ser observadoras pasivas. El sector privado representamos más del 60% del PIB y cerca del 90% del empleo formal en México, lo que nos otorga la responsabilidad de catalizar el cambio. Integrar los ODS en la estrategia de negocio no sólo es un imperativo ético: también fortalece la competitividad y resiliencia de las compañías frente a un entorno incierto.

Los ODS son un pilar que orienta nuestras decisiones y proyectos. Reconocemos que las empresas de telecomunicaciones jugamos un papel clave en desafíos globales que van desde cerrar la brecha digital hasta enfrentar el cambio climático. Como compañía trabajamos en objetivos prioritarios que dialogan directamente con la sociedad mexicana: educación de calidad (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria e innovación (ODS 9), reducción de desigualdades (ODS 10), producción y consumo responsables (ODS 12), acción climática (ODS 13) y gobernanza sólida (ODS 16).

Buscamos alcanzar la neutralidad en emisiones para 2040, y entre 2020 y 2024 hemos ya disminuido el 70.3% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. El esfuerzo de la industria debe impulsar paralelamente prácticas de economía circular que garanticen una gestión responsable de equipos y materiales, para reducir residuos y optimizar recursos.

La sostenibilidad no es un destino, sino un viaje que exige constancia, innovación y colaboración. Los ODS no son un recordatorio simbólico: deben ser una invitación permanente a actuar con decisión.