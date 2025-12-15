Frente frío 21: SMN pronostica lluvias y bajas temperaturas para esta noche y la mañana del martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones desde aisladas a intensas en gran parte del territorio nacional, así como un continuo ambiente fresco a frío provocado por el frente frío número 21, el cual durante esta noche y madrugada del martes se prevé que se extenderá desde el noreste del Golfo de México, hasta el oriente del país; además de una masa de aire polar y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

El SMN, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló en su comunicado vespertino que durante la noche de este lunes y la madrugada del martes se registrarán lluvias "puntuales intensas" en Veracruz, principalmente en las regiones de la Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca.

En tanto, en Puebla, en la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra, se prevén lluvias "muy fuertes". Esta misma condición se pronostica para la huasteca Alta, Nautla y Papaloapan, en Veracruz; el norte y este de Oaxaca, el sur de Tabasco y la región norte y este de Chiapas.

También se esperan lluvias "fuertes" en la región Huasteca de San Luis Potosí, en Sierra Gorda en Querétaro, en Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango en Hidalgo, en la capital veracruzana, las montañas y Sotavento, en el sur de Tamaulipas , el norte de Yucatán y el sur de Quintana Roo.

En Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche se esperan algunos "chubascos"; mientras que en Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos se prevén "lluvias aisladas".

En cuanto a las bajas temperaturas, el SMN prevé "ambiente fresco a frío" en las regiones del norte, centro, oriente y sureste del país.

Se pronostica "viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como bancos de niebla en zonas altas del noreste y oriente del país y caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl", reportó el SMN.

Temperaturas bajas durante el martes 16 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que para este martes se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con algunas heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En tanto, para las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas.

En las zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, el SMN prevé temperaturas de 0 a 5 grados Celsius.