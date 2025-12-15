La Cultura de la Paz, Celebraciones de Fin de Año II

“Entren santos peregrinos...” Letanía para pedir Posada

En México las Posadas inician el 16 y culminan el 24 de diciembre. También se celebran en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Cada uno de los nueve días de Posada tiene un distinto significado: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad.

Su propósito es recordar el peregrinaje de María y José de Nazaret a Belén buscando posada y alojarse para esperar el nacimiento del niño Jesús.

Las Posadas surgieron como resultado de la fusión de elementos prehispánicos y cristianos a partir de las festividades mexicas que ocurrían en las mismas fechas en honor al nacimiento de “Huitzilopochtli”, adaptación realizada por los misioneros en la Nueva España para facilitar la evangelización. Inicialmente se realizaban sólo en los templos, tradición que evolucionó y se popularizó entre la población y trascendió los muros eclesiásticos. La música religiosa fue gradualmente sustituida por villancicos y cantos populares, dando lugar a las festividades que conocemos hoy en día.

Antes de que existieran los aguinaldos, pequeñas bolsas con dulces y frutas que aún se obsequian en las Posadas, pedir posada era otra cosa. En el México de finales del siglo XIX y principios del XX, los niños salían a cantar villancicos no para que les dieran dulces, sino dinero. La gente obsequiaba monedas de cobre o plata como un gesto de buena voluntad. En Veracruz esa tradición persiste y se conoce como “La Rama". Se adorna una rama de árbol con faroles y esferas, se lleva de casa en casa y se cantan villancicos para pedir el aguinaldo.

En una Posada se reúnen familiares y amigos que se dividen en dos grupos. Uno fuera de la casa que pide posada con cánticos y lleva a los peregrinos, figuras de José, María, un ángel y un burro. Quienes permanecen adentro cantan para negar el ingreso. Al descubrir la verdadera identidad de los visitantes se abren las puertas con un alegre: ¡Entren, santos peregrinos! Todos portan velitas encendidas.

El festejo incluye romper una o varias piñatas, tradición arraigada en México. La piñata tiene su origen en China, Marco Polo la llevó a Italia y de ahí llegó a la Nueva España. La piñata que se incluyó en las Posadas es el resultado de un rico sincretismo cultural. Los pueblos indígenas utilizaron recipientes de barro o cerámica llenos de semillas o pequeños objetos, que representaban la fertilidad y la abundancia para ofrendar a sus dioses y celebrar eventos importantes.

En su adaptación para las Posadas, según el simbolismo católico en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos que representan los pecados capitales, son de vivos colores y oropeles para seducir al alma inocente. Fue utilizada para mostrar lo que era la tentación.

En toda Posada la piñata se rellena de dulces y fruta, se cuelga y cada participante, con los ojos vendados, pasa a golpearla con un palo. Quien pega a la piñata representa al creyente que lucha contra las tentaciones. El que la rompe ha vencido al pecado y recupera el don sobrenatural de la gracia y recibe, representados por frutas y dulces, los dones divinos para alcanzar la salvación.

Esas festividades de fin de año propician encuentros que suelen ser cordiales y amenos. Son una forma de proteger y restaurar el tejido social.

Por otra parte, no conviene ignorar el discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo en el que se describe lo ocurrido en Venezuela. Parece un retrato hablado de lo que aquí ejecuta “la cuarta transformación”: desmantelar la democracia, violar la Constitución, falsificar la historia, corromper a las fuerzas armadas, purgar a los jueces independientes, censurar a la prensa, manipular las elecciones, perseguir la disidencia y devastar la biodiversidad.

La mandataria mexicana optó por no hacer comentarios respecto de esa advertencia.

Estos momentos críticos nos deben llevar a la reflexión.

* El autor es abogado, negociador y mediador

